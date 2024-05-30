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婚禮變悲劇！男吃牛排突「當機沒反應」活活噎死　賓客全嚇壞

▲婚宴,喜宴,喜酒,婚禮,合菜。（圖／CFP）

▲ 格林品嚐牛排時意外噎死。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭發生悲劇，一名男子和家人一起出席婚禮，吃牛排吃到一半卻突然倒下，儘管賓客中有醫護人員趕緊急救，他仍被活活噎死。

根據《鏡報》，近日公布的調查結果顯示，67歲男子格林（Brendan Glynn）去年12月22日赴愛爾蘭西海岸西班牙角（Spanish Point）一家飯店參加婚宴，用餐時卻被一塊牛排噎住，死於呼吸道阻塞，目睹過程的現場賓客飽受驚嚇。

驗屍官奧黛（Isobel O'Dea）稱讚當時剛好在現場的護士及護理人員，馬上試圖為格林急救，但他仍回天乏術。

格林是一名電氣工人，婚宴上坐在他旁邊的賓客墨菲（John Murphy）接受調查時回憶，格林吃飯時看起來狀況很好，很樂意跟他聊天，但妻子喬拉汀（Geraldine）後來注意到格林有些怪異，他才發現「似乎有液體從他嘴角流出」，且他搭話時格林完全沒有反應。

墨菲提到，當時格林的眼睛還是張開的，在位子上一動也不動，現場賓客都意識到出狀況，剛好有當天沒有上班的護理人員，試圖清除卡住的食物並開始心肺復甦術，但急救人員獲報於15分鐘後趕到時，格林已經沒有脈搏與呼吸，從他氣管中取出一大塊牛肉後，他仍宣告死亡。

驗屍結果顯示，格林因食物梗塞喉部致死，也就是「咖啡廳冠心病」（Cafe Coronary），這是一種用來描述健康的人在沒有窒息、呼吸急迫或神經系統症狀的情況下，在吃飯時突然倒下的術語，由於外表看來沒有窒息症狀，經常被與心肌梗塞混淆，一旦誤診或延誤治療恐怕致命。

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