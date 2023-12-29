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雙通道內視鏡微創手術　解決脊椎不穩定+神經壓迫

▲▼ 翻修治療高齡脊椎退化，雙通道脊椎內視鏡微創效果佳。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲▼聖馬爾定醫院骨關節重建科林宗志醫師，以雙通道脊椎內視鏡微創手術， 翻修治療高齡脊椎退化（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

高齡90歲的王阿公，十多年前曾接受傳統脊椎手術治療再度退化，近日出現下背痛、腳麻無力的症狀，連平日最愛的公園也沒辦法去。聖馬爾定醫院骨關節重建科林宗志醫師，以雙通道內視鏡為王阿公進行翻修手術，徹底解決脊椎不穩定及神經壓迫的問題，幫助阿公恢復自由行動力。

▲▼ 翻修治療高齡脊椎退化，雙通道脊椎內視鏡微創效果佳。（圖／聖馬爾定醫院提供）

林宗志醫師指出，雙通道內視鏡手術是治療高齡脊椎疾病的友善方式，更是脊椎翻修手術的利器。傳統的脊椎手術過程中，除了較大的傷口，影響更大的是大範圍的脊椎骨骼切除，以及附著脊椎核心肌肉的破壞，導致術後的脊椎肌肉力量及背脊骨骼支撐大不如前，容易無力、腰痠背痛，更進一步造成之後的脊椎再退化。

新型的雙通道內視鏡克服手術上的限制，在放大的手術視野下精準治療病灶，只需要幾個一公分或更小的傷口即可完成。因手術傷口小，組織及骨骼結構破壞少、流血少，因此手術風險降低、恢復快、住院天數較少，術後產生後遺症與併發症也比傳統手術少。

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這位高齡近90歲的王阿公，十多年前的手術治療相當成功，不過之前的醫師也提醒說，十年後可能面臨脊椎再退化的問題，進而需要二次手術。果不其然十多年後，王阿公的脊椎再度因退化變得不穩定，並伴有神經壓迫產生，導致他的下背部疼痛不已，連帶造成腳麻無力，不僅白天坐立難安，夜裡也睡不安穩，平時喜歡「趴趴走」的他只能在家「顧厝」，內心感到相當鬱悶。

王阿公在家人的陪同下到聖馬爾定醫院骨科求診，表明過了十幾年的時間，年紀更大，體力更差，身體的內科疾病更多了，心裡更害怕開刀，對於再接受過去傳統手術大刀的治療感到擔心，與家人討論後決定接受醫師的建議，利用最新的雙通道脊椎內視鏡技術，進行脊椎微創翻修手術治療。

王阿公術後隔天即可下床活動，他表示手術疼痛感及疲累虛弱的感覺，甚至比十多年前手術的時候來得少，術後短短幾天就恢復正常的生活，不需別人照顧看護，此次手術不但獲得很好的治療成果外，生活品質亦得到非常大的改善。

 
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