腎臟保健意識提升　聖馬3／16免費護腎講座開放報名

▲▼ 聖馬舉辦免費護腎講座，即日起開始報名 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣洗腎人口居高不下，政府多年來也致力推廣慢性腎臟病的防治工作，聖馬爾定醫院每年亦積極舉辦各項講座與教育班、門診衛教、個案追蹤管理…等，希望透過專業醫師讓腎臟保健意識能廣泛傳遞，達到早期發現早期預防之觀念，讓慢性病友也能正向樂觀面對病情。因應「世界腎臟日」，聖馬爾定醫院將於3月16日舉行愛腎護腎講座，歡迎民眾蒞臨參與，共同學習保健知識。

腎臟是人體的淨水器，可以代謝廢物、調節體液、分泌內分泌激素，以維持體內環境穩定，但若沒用心控制維護，像是不當的用藥和飲食等習慣，也會慢慢演變成傷腎的行為，且腎臟是一個沉默的器官，初期通常沒有明顯症狀所以不易察覺嚴重性，若病情逐漸發展可能將引發慢性腎衰竭。

為提升國人慢性腎病防治的健康識能、及早掌握個人腎臟功能狀況，本院將於3月16日（六）上午9：20至12：15在大雅院區十樓學術講堂，舉辦「愛腎護腎講座」，特別邀請腎臟保健中心主任陳奎篤醫師主講腎臟保養的要點，及藥劑科蕭雅尤藥師分享預防急性腎損傷的正確用藥觀，現場並提供參加者可免費驗血糖、血壓及尿液篩檢。



講座課程即日起開放報名，活動名額100人，額滿為止，全程免費，為響應環保請自備環保杯與筆記用品，歡迎慢性腎臟病、肝病、糖尿病患者及家屬或社區民眾踴躍報名參加，共同學習保健知識，維護自身健康。報名請洽：腎臟保健中心謝秋琴、李惠敏衛教師，聯絡電話(05)-2752940。