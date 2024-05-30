6月後「赴陸1千團」可出發　蕭博仁：6／10是解禁關鍵時間點

▲6月後赴陸禁團令有條件鬆綁。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／台北報導

交通部觀光署原訂6月1日起禁止旅遊團赴陸旅遊，但現在行政院宣布有條件鬆綁，6月1日前已規劃的旅行團仍可正常出發。中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，根據統計，6月後可正常出發的約有1000團。他也指出，日前大陸宣布可開放福建居民透過小三通到馬祖旅遊，6月10日將是關鍵時間點，端看陸方善意，同時也喊話政府，希望6月10日就能解除赴陸禁令。

蕭博仁指出，日前旅遊公協會與業者召開觀光論壇會議，會後將連署書與業者討論結果遞交政府，如今行政院釋出善意，宣布6月1日前已規劃的旅行團仍可正常出發，據了解約1000團、估2至3萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁。（圖／記者李毓康攝）

他表示，過去台灣每個月赴陸旅遊人次約30萬人、兩岸來往直飛航線就超過40條，但現在兩岸航線僅恢復過去2至3成，赴陸自由行雖然沒有影響，但禁團令卻大大影響旅遊業。

蕭博仁說，對於禁團令是否有解，關鍵時間點在6月10日。日前大陸宣布開放福建省居民到馬祖旅遊，目前掌握已確定有一團核准，但仍要看屆時陸方是否會落實和善意回應，才能再討論解除禁團令。但身為旅遊業者，他也喊話政府，希望政府能在6月底前釋出善意「最好6月10日後就解除禁團令」，不然旅遊業不排除提出最後手段，也就是上街提出訴求。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則表示，即使6月後1000團可正常出發，但禁團令仍在，業者們都強烈希望政府能直接解除禁團令，但6月10日陸方將有踩線團會前往馬祖，需看陸方之後是否會落實開放居民到馬祖旅遊。

此外，李奇嶽也說，目前已有業者著手「平潭－台北」海上業務輪的計畫，如果政府核准該條航線，慢慢兩岸可恢復觀光往來，但也希望兩岸政府在觀光旅遊面將政治干擾降低，以「你進一步、我進一步」方式，才有辦法解開現在僵局。