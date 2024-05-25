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工會控裁基層增官位！中華郵政承諾溝通　裁197人授權郵局自行調配

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政虧損，將裁減基層人力。（示意資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政虧損縮編裁減人力，屏東郵政工會指控基層人力遭裁、屏東郵局卻增主管職，每年用人費多500萬到600萬元。交通部要求郵政公司與工會溝通，並研訂溝通期程，中華郵政公司表示，裁減197名人力將授權自行調度所轄支局營業窗口人手，調盈補需，中華郵政將積極與工會溝通，創造員工、顧客、公司三贏。

中華郵政去年郵務、儲匯、壽險虧損16.5億元，每股盈餘-0.2元，百年郵政首度虧損，工會指控中華郵政今年要縮編裁減274人，但屏東郵局虧損且來客量下滑，等級卻升等增加主管職，每年預估將多出500萬到600萬用人費用，質疑政策失當卻裁基層、增官位、擴組織。

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▲▼不滿基層人力裁減，卻增加主管職，工會將發聲明陳訴書向交通部陳情。（圖／屏東郵政工會提供）

▲不滿基層人力裁減，卻增加主管職，工會將發聲明陳訴書向交通部陳情。（圖／屏東郵政工會提供）

中華郵政公司今(25日)晚間表示，各等郵局及各級郵局等級評定基準，每2年視業務需要辦理調整修正。為期周延並符實際發展趨勢，評定基準之修訂，係由各等郵局、中華郵政工會及中華郵政公司相關單位，盱衡整體產業變遷、經營環境變動共同研商訂定。

中華郵政指出，關於基層人手之配置，為因應函件、包裹、快捷等業務變化，請各局依郵件量適度調整各項業務人員配置，群組化係於郵件量減少時撙節人力方式之一，推行前均與同仁及工會溝通取得共識，並無縮編基層投遞人力情形。窗口核定員額部分，考量窗口來客數雖下降，惟因應數位金融時代，及複雜業務服務精緻化，已將應裁減人力197名授權自行調度所轄支局營業窗口人手，以期調盈補需。

郵政公司強調，董事長、總經理與高階主管多次與工會理事長溝通，並承諾會顧及員工權益，後續將站在顧客的角度來提升服務品質，並於兼顧員工權益下，努力提升公司競爭力，以創造三贏的局面。

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