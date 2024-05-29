6月赴陸禁團令可能調整？　梁文傑：我們正在規劃中

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（資料照／記者蔡紹堅攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德20日在就職演說上向對岸喊話，希望重啟對等觀光旅遊以及開放陸生來台。對於我方有無可能先調整6月1日起的赴陸禁團令，陸委會副主委梁文傑今（29日）備詢時回應，「正在規劃中」。藍委追問，若由行政院長卓榮泰31日於院會說明，是否代表有所調整？梁文傑僅回應，「有可能。」

由觀光署祭出的禁止台灣旅行社組團赴陸旅遊的禁團令即將於6月1日生效，禁令在即，現傳出禁令可能取消，也有業者蘊釀若不取消將上街抗議，眾說紛紜。

今陸委會副主委梁文傑赴外交及國防委員會報告並備質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時詢問，還是維持禁團令嗎？或行政院長卓榮泰31日施政報告時會說明？梁文傑回應，調整部分「正在規劃中」，具體由交通部說明。王鴻薇也追問，若由院長說明是否有所調整？梁文傑僅回應，「有可能。」

民眾黨立委張啓楷同樣詢問，開放旅遊觀光團到大陸，何時會有好消息？梁文傑回應，考慮這個問題時，要考量對面是否有對等性跟善意，從23日、24日兩天軍演來看，若要說有善意，很多台灣人民應該不能接受，對觀光旅遊業政府有自己的步驟跟考量，這件事情跟對方善意與否最後可能沒有關係。

張啟楷追問，這個說法很重要，政府就是按照自己的步驟，包含總統就職演說的說法，所以應該有自己的步驟跟時間表，很多人很期待，這幾天也有好消息，說最近就會開放，具體時程如何？

梁文傑回應，對於陸生、觀光都有規劃跟時間表，這些事都在規劃、討論中，會由交通部跟大家說明，政府有自己的規劃。張啟楷也追問何時會有好消息？

梁文傑表示，很多人把陸生跟觀光團當作有沒有善意，但520後對方其實沒有什麼善意，政府有自己的步驟，開放的幅度跟規模，陸委會是參與規劃討論，但主責單位是交通部。