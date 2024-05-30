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「四大策略」拓展台灣觀光亮點！　觀光署：2028年達成兆元產業目標

▲▼交通部觀光署長周永暉出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）。

▲交通部觀光署長周永暉出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

交通部今(30日)在行政院會報告「台灣觀光發展推動情形」。交通部觀光署長周永暉指出，「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，觀光署透過觀光品牌引客千萬、環島亮點捲動國旅、跨域整合多元旅遊及智慧景區價值升級等四大策略，融入永續及數位國際發展趨勢，擴大吸引國際旅客來台，以期觀光產業在2028年達成兆元產業目標。

周永暉列舉四大策略，第一「觀光品牌引客千萬」，以「親山、親海、樂環島」為行銷主軸，推出台灣觀光新品牌「TAIWAN– Waves of Wonder」，也就是台灣魅力．驚喜無限，以波浪線條，呈現台灣山巒、海洋起伏意象，帶給旅客一波波驚喜感動，透過海外旅展、推廣會、數位廣告、戶外廣告及社群平台等，讓國際行銷五路齊開，擴大吸引國際旅客來台。

第二「環島亮點捲動國旅」，周永暉指出，為振興花東觀光，推出團體旅遊補助、自由行住宿、台灣好行及台灣觀巴等優惠方案，預計帶動自由行233萬人次、團體旅遊16萬人次，創造新台幣126億元以上商機。此外，結合中央與地方政府推出台灣觀光100亮點，行銷活動及包裝遊程，並透過台灣仲夏節系列活動，捲動國旅熱潮，達國旅破億目標。

▼台灣觀光發展推動情形。（圖／行政院提供）

▲▼台灣觀光發展推動情形。（圖／行政院提供）

第三「跨域整合多元旅遊」，周永暉表示，將打造前瞻12處國際魅力景區，攜手地方政府串聯景點，完成16件亮點工程及6處重要廊帶亮點營造。此外，推動國家風景區逐步取得綠色旅遊目的地認證，以接軌國際永續趨勢。

▼台灣觀光發展推動情形。（圖／行政院提供）

▲▼台灣觀光發展推動情形。（圖／行政院提供）

第四「智慧景區價值升級」，周永暉強調，結合科技與創新，打造「國家智慧景區」，發展具智慧管理、智慧服務及智慧行銷之視覺化智慧綜合管理平台，蒐集人車流、天氣、遊客屬性辨識數據，以智慧管理，提升旅遊安全管理、最適承載量、節能及精準行銷。
 

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