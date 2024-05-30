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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

將提修憲案！黃國昌：年花10億的監察院　已成為「典型廢物院」

▲▼黃國昌 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國會改革相關法案三讀後，民眾黨團總召黃國昌預告，下一步要廢除監察院，而國民黨團總召傅崐萁也表達相同理念，結果國民黨文傳會主委李彥秀29日卻稱，「五權分立」是國民黨的長期主張，明顯與黃國昌、傅崐萁不同調。黃國昌30日強調，民眾黨將會提修憲案，畢竟一年花納稅人十億元的監察院，已成為典型廢物院。

針對傅崐萁也表達希望廢除監察院，結果國民黨內似乎不太認同？黃國昌30日受訪時表示，「我覺得國民黨他們黨內有自己一定的民主程序，我們都尊重。」不過目前為止，民眾黨要廢除監察院，是民眾黨非常重要的政策主張。

黃國昌透露，「我們也會提出修憲案，其實修憲案我們黨內都已經簽好了。」只是提出修憲案的門檻，不能透過黨團提出，還需要去找更多立委共同加以連署，因此希望不分黨派，包括長期主張廢除監察院的民進黨，以及他自己問到非常多國民黨立委，對方也都非常支持此理念，大家一起共同推動。

黃國昌批評，畢竟一年花納稅人十億元的監察院，已經成為一個典型的「廢物院」了，「留了這樣一個廢物院，事實上除了消耗國家預算以外，沒什麼積極的功能！」多數民調也顯示出，這是台灣人民共同心聲。

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