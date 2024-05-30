拋「廢除監院」遭國民黨打臉　傅崐萁：修憲、人事同意也是選項

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白兩黨28日三讀通過《立法院職權行使法》修正案，賦予立法院調查權，引來監察院質疑違反權力分立，立法院國民黨團總召傅崐萁反擊「我們一定會廢除監察院」、「中華民國就應該是一個三權分立的政府」，卻遭國民黨文傳會主委李彥秀打臉，「五權分立是國民黨的長期主張，如何落實監察院應有的功能，是民眾的期待」。傅崐萁今（30日）表示，這8年弊案沒有一件破案，因此要用各種方式，可能修憲、預算、人事同意權讓肥貓院別再浪費民脂民膏。

立法院三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，監察院認為違反權力分立，傅崐萁則回應「一定會廢除監察院」。不過，李彥秀卻說，人民對於民進黨主導下的監察院覺得沒有功能，但現在還是「五權分立」，應該盡速讓監察院有一定的功能，才是民眾所期待。

傅崐萁今日上午受訪回應，監察院在2000年到2008年因效能不彰，在野黨一致認為瀆職，都是近親繁殖，無法為人民解決重大弊案，所以監察院人事停擺，這8年雞蛋、光電、綠電、快篩、疫苗所有弊案沒一件破案。

傅崐萁批評，監察院的政治立場非常清楚，所以我們會用各種方式，可能修憲、預算、人事同意權，用各種方式讓這個肥貓監察院，可以真正的別再浪費民脂民膏。