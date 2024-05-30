　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外籍看護工被迫助雇主抽痰又遭遣返　監院糾正新北市府

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院日前通過紀惠容、王幼玲之調查報告，促請衛福部及勞動部，允應重新審視外籍家庭看護工專業訓練機制，同時，對掌握需抽痰或抽吸清潔分泌物之被照顧者人數及資源配置等，以因應國人日增之長照需求。監院今（30日）也通過糾正新北市政府衛生局未經訪視，即判定外籍家庭看護工C君未被要求從事抽痰行為，致C君遭廢止聘僱許可返國。

監院新聞稿指出，外籍家庭看護工不能從事抽痰工作，因為衛生福利部明確規定，抽痰工作須由醫護人員操作，外籍家庭看護工僅能從事口腔內分泌物的抽吸與清潔。菲律賓籍移工C君受僱來臺從事家庭看護工作，須對被照顧者執行抽痰或抽吸清潔口腔分泌物工作，因C君欠缺相關專業而心生恐懼，申請終止聘僱契約並申請轉換雇主，遭雇主拒絕。

監院表示，新北市政府衛生局未訪視調查，僅憑勞工局訪談紀錄即認定C君所為非屬醫療行為，致C君遭廢止聘僱許可，出境返國。新北市衛生局核有違失，監察院通過糾正。

監委紀惠容、王幼玲表示，衛福部函釋指出，外籍看護工不可從事抽痰之侵入性醫療行為，服務範疇不得涉醫療及護理行為，只能對於被照顧者口腔內（懸壅垂之前）或人工氣導管內分泌物之清潔、抽吸或移除，且這樣的清潔工作應徵得移工同意。我國照顧服務員如欲從事抽吸清潔口腔分泌物之照顧服務工作，都須接受16小時專業訓練（含8小時實作），才能從事。

監委指出，現行外籍看護工雖來臺之前，雖有當地90小時之照顧服務員職前訓練，入境臺灣有講習，以及之後得參加補充訓練，但非強制且無實作訓練。雖新北市政府查復監察院表示，倘外籍看護工對其所執行之業務內容有相關疑義，建議可向勞工局或衛生主管機關諮詢等語，惟查勞動部1955專線每月接獲外籍看護工撥打電話諮詢有關醫事法之件數僅個位數，寥寥可數。

是以，外籍家庭看護工不但專業能力不足且恐將嚴重影響被照顧者受照顧權益，監委紀惠容、王幼玲建議勞動部及衛福部，允應重新審視外籍家庭看護工訓練機制，並於契約範本載明抽吸清潔口腔分泌物之工作項目，避免類似本案情形再次發生。

監委紀惠容、王幼玲指出，據衛生福利部資料顯示，截至112年10月底止，使用長期照顧給付及支付服務之長照服務對象，依其最近一次評估資料，有氣切護理（更換氣切造口管、氣切造廔口處理）或呼吸器者為4,808人，顯見氣切或使用呼吸器之被照顧者眾多。這類被照顧者於安置機構尚可由護理人員執行抽痰等護理業務，受照顧無虞。

監委補充，但由外籍家庭看護工協助居家照顧抽痰/抽吸清潔分泌物的個案及其家庭之被照顧者人數，以及具這類照顧專業之專業人員、照顧服務員及外籍家庭看護工等人數及資源配置等，衛福部、勞動部、新北市政府衛生局均無相關資料。衛福部允應會同勞動部積極研謀因應措施，以維護被照顧者權益。

ET快訊
快訊／2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐
台中47年知名魯肉飯6月收攤！　闆娘嘆原因
48歲內田有紀開球！　不老神顏太離奇「根本高中女生」
快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！
快訊／男騎士「上半身插進水溝爛泥」死亡
拚6／30上路！5違規可檢舉　8微罪取消
快訊／遊日注意！艾維尼加速　關東明狂風暴雨
社子島「有人放大量蛇」！　跑進住家嚇壞：眼鏡蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

增加邦交國？　林佳龍語帶玄機：確實有國家想建立「更緊密」關係

拋「廢除監院」遭國民黨打臉　傅崐萁：修憲、人事同意也是選項

澄清昔沒提「藐視國會」！　林佳龍：我提的是「調閱權」非調查人

「只說不答」黨內爆反彈　傅崐萁滅火：修法後賴清德就要依規定

替代役男網路販毒遭美警逮捕　林佳龍：台美有合作非狀況外

綠營打人喊救人？　羅智強酸邱議瑩：打人耳光自己還要去驗傷？

偵獲38共機、7共艦「南北包夾」台灣　距離基隆最近僅72公里

外籍看護工被迫助雇主抽痰又遭遣返　監院糾正新北市府

被問藐視國會　林佳龍笑容滿面談「變革」：依憲政法制進行

林佳龍：穩固12邦交國有信心　對中共「無所不用其極」也要有戒心

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

增加邦交國？　林佳龍語帶玄機：確實有國家想建立「更緊密」關係

拋「廢除監院」遭國民黨打臉　傅崐萁：修憲、人事同意也是選項

澄清昔沒提「藐視國會」！　林佳龍：我提的是「調閱權」非調查人

「只說不答」黨內爆反彈　傅崐萁滅火：修法後賴清德就要依規定

替代役男網路販毒遭美警逮捕　林佳龍：台美有合作非狀況外

綠營打人喊救人？　羅智強酸邱議瑩：打人耳光自己還要去驗傷？

偵獲38共機、7共艦「南北包夾」台灣　距離基隆最近僅72公里

外籍看護工被迫助雇主抽痰又遭遣返　監院糾正新北市府

被問藐視國會　林佳龍笑容滿面談「變革」：依憲政法制進行

林佳龍：穩固12邦交國有信心　對中共「無所不用其極」也要有戒心

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

小笠原欣幸：賴清德信任度表現不俗　「一中」名存實亡

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

增加邦交國？　林佳龍語帶玄機：確實有國家想建立「更緊密」關係

桃園男開車突中風！妻接電話急求助　警靠關鍵字找到人送醫

遊客失控！富士山黑幕出現「十多個破洞」　急加貼勿觸警示

北韓違反決議射衛星　傳聯合國安理會31日將開會討論對策

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

減重失敗原因大公開！這血型以為買產品就會瘦　O型最容易成減肥難民

私人宮廟突起火！　學甲警1小時內查獲縱火犯嫌

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

政治熱門新聞

王義川深夜貼「景點人流分析」　年齡、留宿率全都曝

國會五法放過去可幫蔡英文　柯舉例說明

徐巧芯也反傅崐萁！　堅持「賴清德國情報告須回答立委提問」

黃國昌深夜發文道歉：未能爭取更多認同

行政院政務委員分工出爐　陳時中督導衛福勞動、季連成督導災防

被黃國昌爆料在閣揆休息室抽菸　柯建銘邀一起抽：分享民主概念

修法瞎忙？傅崐萁稱賴清德「只說不答也尊重」　柯建銘也困惑

多位藝人發「祖國統一不可擋」　國安局揭陸施壓3招

柯文哲舉3例曝國會改革好處

中國禁瓜地馬拉咖啡　台商出手救援

柯建銘曝卓榮泰拜會談覆議案　溝通重點法案韓國瑜「也贊成一案」

傅崐萁稱國情報告「賴不答也尊重」　楊瓊瓔轟：那跟演說啥不同？

國會改革三讀後將迎憲政大戰　鄭運鵬分析未來發展：修法完全沒優勢

被問藐視國會　林佳龍：依憲政法制進行

更多熱門

相關新聞

快訊／打臉傅崐萁「廢監院」　國民黨2度重申：長期主張五權分立

快訊／打臉傅崐萁「廢監院」　國民黨2度重申：長期主張五權分立

立法院昨日三讀攸關國會改革的《立法院職權行使法》部分條文修正案，將讓國會擁有調查權，國民黨團總召傅崐萁則稱下一步要廢除監察院，「中華民國就應該是一個三權分立的政府」，放話藍白將成立在野黨特偵組查弊案。不過，國民黨文傳會主委李彥秀今（29日）下午受訪時兩度強調，「五權分立」是國民黨的長期主張，如何落實監察院應有的功能，是國人的期待。

綠委不滿廢監院　柯文哲酸「雙標黨」

綠委不滿廢監院　柯文哲酸「雙標黨」

藍白提廢監察院　綠黨團「該修憲就修憲」：別先上車後補票

藍白提廢監察院　綠黨團「該修憲就修憲」：別先上車後補票

柯建銘指「反思時刻到」以對話代替對抗　籲藍白來溝通「總是個開始」

柯建銘指「反思時刻到」以對話代替對抗　籲藍白來溝通「總是個開始」

國會改革三讀遭嗆「違反權力分立」　傅崐萁轟：未來一定廢除監察院

國會改革三讀遭嗆「違反權力分立」　傅崐萁轟：未來一定廢除監察院

關鍵字：

外籍看護工照顧服務監察院訓練機制聘僱許可

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面