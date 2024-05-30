被問藐視國會　林佳龍笑容滿面談「變革」：依憲政法制進行

▲外交部長林佳龍赴立法院進行業務報告，笑容滿面顯得心情不錯。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長林佳龍今（30日）上午首度以外交部長身份，重回立法院，赴外交及國防委員會進行業務報告。會前媒體聯訪時關注，如何看待「藐視國會罪」相關修法？林佳龍先說，他已拜會立委請益，將全力配合立法院運作，並指對於國會職權「變革」，民主國家會依照憲政和法制進行。

林佳龍今天上午首度以外交部長身份，前往立法院外交及國防委員會進行業務報告，他會前受訪時透露，回到立法院這個熟悉的地方，心情很特別，昨天特別拜訪外交及國防委員會召委與立委們，向他們請益，未來在行政立法互動上，將全力配合立法院運作。

至於媒體關注，立法院會三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，增列「藐視國會罪」規定，林佳龍如何看待？他說，對於國會職權變革，我國是民主國家，一切按照憲政及法制來進行，如果有爭議，也有相關程序可以依循。

另對媒體關注中共近期宣布聯合軍演，是否為測試「紅線」？林佳龍說，「他們在造成新常態」，這種步步進逼、想要蠶食鯨吞，包括像M503航路的改變，以及有海警船出現在台灣東岸，這個只會引起第一島鏈、美國、日本和台灣能夠共同來因應。

林佳龍強調，兩岸的問題不只是涉及兩岸之間，它已經是一個區域性，甚至是一個全球性的議題，台灣將結合理念相近的國家，共同來做好因應，維持台海的和平跟穩定。