綠營打人喊救人？　羅智強酸邱議瑩：打人耳光自己還要去驗傷？

▲立法院表決國會改革法案，邱議瑩和羅智強起衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院28日審查《立法院職權行使法修正草案》時，民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強的言語，暴怒上前打了羅一巴掌，羅智強昨（29日）表示，已經請律師對邱議瑩提起訴訟，要邱為暴力付出法律代價，而邱議瑩則回嗆，她也會去驗傷。對此，羅智強今（30日）表示，自己被打耳光，也沒還手，然後邱議瑩還要去驗傷？佩服民進黨打人喊救人的本事。

邱議瑩因為不滿「再生醫療法」遭藍營擋下，藍委羅智強又在直播中表示，該法案是被民進黨拖延等言語，讓邱議瑩暴怒，直接朝羅智強一巴掌打下去，還用台語嗆，「你是沒被人打過嗎？」，羅智強事後強調，一定會提起訴訟，而他也確實於29日請律師對邱議瑩提起訴訟，要邱議瑩為自己的暴力，付出法律的代價。而邱議瑩受訪被問及此事，也強硬回應，自己會去驗傷，也將找律師研究是否提告羅智強。

羅智強則於臉書無奈回應，邱議瑩打他耳光，他從頭到尾沒還手，然後現在邱說要去驗傷？他大酸，了不起！民進黨！真的不知該哭還是該笑，打從心底佩服民進黨，打人喊救人的本事。

▼國民黨立委羅智強貼出遭打巴掌照片。（圖／翻攝羅智強臉書）