「只說不答」黨內爆反彈　傅崐萁滅火：修法後賴清德就要依規定

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨團總召傅崐萁昨在行政院長卓榮泰拜會時提到，邀請總統賴清德到立法院國情報告，不過卻稱若賴清德「只說不答，國民黨團也尊重」，引發黨內譁然，包括藍委徐巧芯、楊瓊瓔、柯志恩都持反對意見。傅崐萁今（30日）受訪解釋，是希望賴清德盡快在《立法院職權行使法》修法施行前到立法院，若新法實施後當然依法進行，認為說法遭曲解，因國民黨是用大度、最高格局完成歷史性的國情報告。

傅崐萁表示，國民黨是大格局，希望讓國家元首尊重國會、到立法院做國情報告，畢竟前總統李登輝時期就到國民大會報告並備詢答，希望賴清德一起來寫歷史。

傅崐萁強調，國民黨不斷釋出最大善意，《立法院職權行使法》修法已經通過，立法院送出、總統公告還有1個月時間，希望在空窗期內能把歷史定位做出來，在關鍵時刻到立院展現高度，用任何形式和立委溝通，讓國人了解要把台灣帶到何方。

傅崐萁指出，修法正式公告後，一切依照國家通過法令推動、施行，這是明確態度，請賴清德把握時機，要多溝通讓人民了解，別像前總統蔡英文過去那樣神隱。

傅崐萁認為昨日的說法遭曲解，因為國民黨是用大度、最高格局完成歷史性的國情報告，希望賴清德盡快在實施前到立法院，實施以後會依法進行；至於連黨內立委都引爆反彈聲浪，傅崐萁則說，「沒關係，我們黨內弟兄姊妹沒問題。」