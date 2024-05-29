烈日下被罰站！11歲男童「神經受損」終生殘疾　母怒提告

▲瑟維控訴兒子在學校被老師叫到烈日下罰站，導致兒子神經受損，落下殘疾。右圖為示意圖，非新聞當事人。（組圖／翻攝自Facebook、VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名11歲學生因被老師體罰，在烈日下曝曬後嚴重中暑，神經受損後不幸落下終生殘疾，令學生父母悲痛不已，誓言要起訴涉事教師與校方，為孩子討回公道。

據《中國報》報導，學生父母蘇烈斯與瑟維29日在律師與非盈利組織代表的陪同下召開記者會，揭露了兒子的悲慘遭遇。瑟維表示，她的兒子4月30日因在學校犯錯後，與另外3名同學被老師叫到烈日下罰站。

根據兒子的口供，與他一同接受懲罰的其他3名同學很快就獲準回到教室，但兒子卻一直被罰站到中午放學，儘管他期間曾向老師反映頭痛，但老師卻未予理睬，堅持要他繼續罰站。

瑟維描述，她下午1時15分到校接兒子時，見到兒子雙眼通紅，還不斷投訴頭痛。更令人驚訝的是，兒子回到家後就陸續發生了2次抽搐，送醫後被醫生斷定，是因為嚴重中暑導致神經受損，落下終生殘疾。

瑟維在醫生建議下立即到警局報警，但校方事後不僅沒有給出任何解釋，還在5月23日發出3封警告信，威脅兒子若再缺課將被開除。瑟維的律師迪尼表示，學生在校園內應該受到保護，但校方卻讓瑟維的兒子成為殘疾人，猛烈抨擊校方的行為。

迪尼指出，校方的體罰行為已違反《刑事法典》336條文和2001年兒童法令31（1）條文，因此他們將透過民事訴訟向教育部、教育局、校方及涉事教師討回公道。

當地警方證實，當局已接獲家長的報案並對案件展開調查。雖然教師聲稱這名學生的罰站時間只有10分鐘，但學生的母親卻聲稱兒子在太陽下曝曬了2小時。截至目前為止，媒體還不清楚這宗體罰案的更多細節，而警方也已將案件交予總檢察署處理。