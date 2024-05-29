星展銀行接炸彈威脅！34歲男打30通電話「恐嚇1hr內炸掉總部」落網

▲新加坡一名男子日前向星展銀行總部發布炸彈威脅而被控「散播威脅性虛假資訊」。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名34歲男子因涉嫌在27日撥打了至少30通電話給當地的星展銀行，還聲稱將在銀行總部放置炸彈，而在29日早上被當局以「散播威脅性虛假資訊」的罪名控上法庭。一旦罪名成立，他將面臨高達5萬新元（約新台幣120萬元）的罰款或7年監禁，或兩者兼施。

《聯合早報》援引新加坡警察部隊發布的聲明指出，當局在27日下午2時10分接獲星展銀行代表的報案電話，聲稱有一名男子打了至少30通恐嚇電話，並將在一小時內於星展銀行總部放置炸彈。

接獲報案後，勿洛警署立即展開調查，在4小時內確認嫌犯為34歲的洪振勳（音譯），並迅速將他逮捕歸案。初步調查顯示，男子並沒有能力執行所謂的炸彈威脅，而警方也在樟宜商業園星展亞洲中心（DBS Asia Hub）展開搜查後，確認現場並無可疑物品。

5月29日，目前被關押在勿洛警署的洪振勳，穿著紅色長袖上衣、通過視訊接受控訴，但他並未聘請律師。由於控方要求法庭將案件延期4周以完成調查，因此法官將案件展延至6月26日開庭，並允許洪振勳以1萬新元（約新台幣24萬元）保釋。報導稱，若洪振勳散播威脅性虛假資訊的罪名成立，那他可能將面臨最高5萬元罰款或最長7年的監禁，或兩者兼施。