損害腎臟神經恐致癌！大馬驗出「3化妝品含毒」緊急下架

▲馬來西亞衛生部因3款化妝品含有列管毒物而撤銷了它們的通知書，不再允許銷售。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞衛生部29日以產品含有列管毒物為由，撤銷了3款的化妝品的通知書，禁止這些產品在市場上銷售，而被查出有問題的產品包括了N Glowing EWSB、Karisma Golden Turmeric Cream，以及SL Two Intensive。

據《星洲日報》報導，衛生總監慕哈末拉茲（Muhammad Radzi Abu Hassan）在聲明中指出，被禁止的3種化妝品分別含有汞（俗稱水銀）、倍他米松（betamethasone），以及對苯二酚（hydroquinone）等有害成分，因此國家藥劑監管機構（NPRA）已正式撤銷上述產品的通知書。

他強調，由於汞被人體吸收後，會對腎臟和神經系統造成嚴重損害，並影響幼兒或未出生胎兒的大腦發育，還可能引起皮疹、刺激與其他皮膚變化，因此當局明訂禁止在化妝品中使用汞。此外，含有對苯二酚和倍他米松的產品也必須向藥物管制局註冊，並在衛生專業人士的建議下才可使用。

▲被禁止的3種化妝品分別含有汞、倍他米松，以及對苯二酚等有害成分。（圖／翻攝自大馬衛生部官網）

慕哈末拉茲進一步指出，對苯二酚可能造成皮膚發紅不適、膚色改變或過敏，並降低皮膚對紫外線的保護，增加罹患皮膚癌的風險，而倍他米松則會造成臉部皮膚變薄、容易受刺激，並增加被血液循環系統吸收的風險，造成進一步傷害。

慕哈末拉茲呼籲相關產品的銷售商和分銷商立即停止販賣這些違反了「1984年藥物及化妝品管制條例」的產品，並警告違反本條例者恐將面臨罰款最高2萬5000令吉（約新台幣17.18萬元）或監禁3年，或兩者兼施。

至於重犯者，當局指出他們可能會被罰款5萬令吉（約新台幣34.35萬元）或監禁5年，或兩者兼施。慕哈末拉茲強調，如果民眾使用這些化妝品後感到不適或出現不良反應，應立即停止使用並尋求醫療建議。