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不准帶寵物進店！狗狗慘被吊車門外　「雙腳離地喘不過氣」狂哀嚎

▲▼新加坡有一隻狗狗被人發現遭主人用短繩綁在車輛旁，導致狗狗難以呼吸，不斷哀嚎求救。（圖／翻攝自IG）

▲新加坡有一隻狗狗被人發現遭主人用短繩綁在車輛旁，導致狗狗難以呼吸，不斷哀嚎求救。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一隻狗狗被發現遭人用繩子拴在宜家停車場一輛貨車旁，但由於繩子太短，導致狗狗被迫用後腿站立，將前腿撐在車門上，才能勉強呼吸，引起民眾不滿，斥責狗狗的主人虐待動物。如今，接獲通報的新加坡動物與獸醫事務組正準備對此案展開調查。

據《8視界新聞網》報導，這起事件發生於5月26日。當天下午1時，有民眾在宜家亞歷山大的停車場拍到，一隻被綁在貨車旁的狗狗，因為繩子太短，只能用2條後腿站立才能呼吸空氣，而感到非常不舒服，不斷朝經過的路人狂吠，似乎是在痛苦求救。

看不過眼的路人立刻向宜家的員工通報此事，希望能幫助小狗找到主人，並表示自己不能接受這樣的行為，因為這對寵物狗來說非常危險，強調如果狗狗的主人知道宜家不允許攜帶寵物，就不應該將狗帶來，而不是將狗狗綁在車輛旁邊，虐待動物。

這位網友隨後也向新加坡防止虐待動物協會（SPCA）和動物與獸醫事務組（AVS）通報此事，而當局也在下午3時左右前往現場，不過當他們抵達時，這輛貨車早已離開。

目前，這起案件將交由動物與獸醫事務組處理，而國家公園局執法與調查高級署長郭瑞菁則表示，當局已針對此事展開調查，強調動物與獸醫事務組不會容忍虐待寵物的行為。根據《動物與禽類法》，初犯者可面臨最高1.5萬新元（約新台幣36萬元）的罰款，或長達18個月的監禁，或兩者兼施。

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