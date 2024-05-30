南投縣13衛生所+2心理衛生中心　6／1起提供免費線上心理諮商

▲南投縣衛生單位自6月1日起提供「免費線上心理諮商」服務。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著生活的壓力越大，民眾的心理健康問題也日漸嚴重，南投縣衛生局指出，全縣13鄉鎮市衛生所及2處心理衛生中心（南投區、竹山區）都提供免費心理諮商，更自6月1日起提供線上諮商的選擇，以因應民眾時間和地理限制的問題。

縣府衛生局長陳南松說明，只要在LINE新增好友頁面搜尋ID：@959axgtt，或用手機掃QRcode，即可加入「南投縣線上心理諮商」的官方LINE帳號並預約諮商服務；除心理諮商，更會不定期提供心理衛生相關活動資訊。

此外，衛福部也針對年輕族群推動「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，提供每人3次免費心理諮商服務，迄今已提供267位年輕人心理諮商服務；此方案服務至7月31日止，目前剩餘124位名額可使用，有需求的縣民可儘速電話預約。

衛生局提醒，如需瞭解更多有關縣府衛生局心理健康支持方案的詳細信息，請至該網站（https://www.ntshb.gov.tw/home）查詢，或電洽南投縣社區心理衛生中心南投區049-2202662、竹山區049-2631925，將由專人服務。