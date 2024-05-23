快來試手氣！　全家抽「0元哈根達斯」限時20天開跑

▲超商哈根達斯冰品特賞抽抽樂開跑了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

哈根達斯鐵粉快看！有超商驚喜找來美國人氣冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」合作推出「冰品特賞抽抽樂」活動，不僅大手筆祭出「任2件0元」超殺優惠，等於直接免費吃，還有2件55折、2件7折等獎項，只要符合條件即享優惠，且實體門市、APP通通可參加抽獎，趕緊來試手氣，即日起限時20天開跑。

快來吃冰消暑！全家獨家聯手哈根達斯推出「冰品特賞抽抽樂」線上、線下活動，即日起至6月11日只要於門市購買哈根達斯系列冰品任2件，即可參與線下抽獎活動1次（單筆交易至多累贈4次，第4次抽獎將由電腦代抽），最高有機會抽中「任2件0元」，直接免費吃，還有「任2件55折」、「任2件7折」、「任2件85折」等獎項。

▲APP也有哈根達斯冰品特賞抽抽樂轉盤遊戲，每天有2次抽獎機會。

期間，APP也同步推出「哈根達斯冰品特賞抽抽樂轉盤遊戲」，每天可享2次抽獎機會，有機會抽中指定冰品任2件0元、55折、7折、85折優惠券，憑優惠券至門市購買哈根達斯指定冰品即可使用優惠券，兌換期限至6月18日止。

▲思慕昔限時3天限量芒果冰免費吃。（圖／思慕昔提供）

另，台灣人氣芒果冰品牌「思慕昔」即日起至5月25日也祭出限時3天「芒果冰免費吃」超殺活動，期間只要身穿黃色服飾或是黃色配件（不限上下半身、鞋款、提袋、配件），即可排隊領取免費芒果冰1碗（市價250元），期間每日上午11時開始依序發放憑證號碼，持憑證號碼牌於指定時段兌換，每人限換1碗，每日限量100碗，活動3日共送出300碗。