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全線機票最低799元！虎航推線上旅展優惠　後天起限定4天開搶

▲台灣虎航大徵才 。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航推出線上旅展 。（資料圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

高雄旅展5月24日登場，台灣虎航也宣布推出線上旅展，全航線機票促銷單程未稅799元起，5月24日周五上午10時起限定4天開搶。

配合2024高雄旅展5月24日至27日在高雄展覽館登場，台灣虎航也推出線上旅展促銷，不僅推出全航線單程機票未稅799元起，還加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入，有機會享票價最高85折優惠。

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台灣虎航表示，此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年5月24日上午10時起至2024年5月27日晚間23時59分止，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。

台灣虎航線上旅展優惠機票包括高雄-澳門單程799元起、高雄-沖繩以及高雄-峴港單程1799元起、高雄-金浦單程1999元起、高雄-成田以及高雄-大阪單程皆為2099元起、高雄-福岡2199元起、高雄-名古屋單程2399元起，上列價格皆為未稅價。

另台中-澳門單程也僅799元起，台中-釜山1999元起、台中-名古屋2399元起、台中-成田2499元起，上列為單程機票未稅價。

起飛地點 目的地 單程機票未稅價(元起)
高雄 澳門 799
高雄 沖繩 1799
高雄 峴港 1799
高雄 金浦 1999
高雄 成田 2099
高雄 大阪 2099
高雄 福岡 2199
高雄 名古屋 2399
台中 澳門 799
台中 釜山 1999
台中 名古屋 2399
台中 成田 2499

▲台灣虎航推出線上旅展優惠 。（圖／ETtoday整理）

台灣虎航表示，樂虎卡卡友旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮。

台灣虎航指出，民眾若到旅展台灣虎航攤位，依指令參加台虎大富翁互動問答遊戲，有機會獲包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券及西武園遊樂園門票等逾4千份好禮。

此外，星宇航空近日首次與星野集團針對冬季高端旅遊市場推出「北海道TOMAMU滑雪包機」，並且再度推出「仙台磐梯山溫泉飯店滑雪」機加酒套裝行程，即日起至6月17日前訂購享早鳥第二人折價3000元，再加碼抽星宇航空北海道不限航點商務艙來回機票、星野TOMAMU度假村住宿券等大獎。

中華航空線上旅展則提供精選航點82折起優惠，未稅來回機票馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到新台幣6000元，首爾只要6068元起、福岡7708元起，還可搭配熊本或鹿兒島行程進出；北海道未稅最低1萬5555元起。澳洲全面下殺85折起、歐洲6大航點87折起，7月14日將首航西雅圖航線，線上旅展推出台北-西雅圖來回未稅最低2萬2092元。

長榮航空線上旅展也開跑，即日起至6月6日晚間23:59，購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，其中台北-西雅圖來回最低2萬8571元。

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