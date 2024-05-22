全線機票最低799元！虎航推線上旅展優惠　後天起限定4天開搶

▲台灣虎航推出線上旅展 。（資料圖／台灣虎航提供）
記者李姿慧／台北報導
高雄旅展5月24日登場，台灣虎航也宣布推出線上旅展，全航線機票促銷單程未稅799元起，5月24日周五上午10時起限定4天開搶。
配合2024高雄旅展5月24日至27日在高雄展覽館登場，台灣虎航也推出線上旅展促銷，不僅推出全航線單程機票未稅799元起，還加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入，有機會享票價最高85折優惠。
台灣虎航表示，此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年5月24日上午10時起至2024年5月27日晚間23時59分止，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。
台灣虎航線上旅展優惠機票包括高雄-澳門單程799元起、高雄-沖繩以及高雄-峴港單程1799元起、高雄-金浦單程1999元起、高雄-成田以及高雄-大阪單程皆為2099元起、高雄-福岡2199元起、高雄-名古屋單程2399元起，上列價格皆為未稅價。
另台中-澳門單程也僅799元起，台中-釜山1999元起、台中-名古屋2399元起、台中-成田2499元起，上列為單程機票未稅價。
|起飛地點
|目的地
|單程機票未稅價(元起)
|高雄
|澳門
|799
|高雄
|沖繩
|1799
|高雄
|峴港
|1799
|高雄
|金浦
|1999
|高雄
|成田
|2099
|高雄
|大阪
|2099
|高雄
|福岡
|2199
|高雄
|名古屋
|2399
|台中
|澳門
|799
|台中
|釜山
|1999
|台中
|名古屋
|2399
|台中
|成田
|2499
▲台灣虎航推出線上旅展優惠 。（圖／ETtoday整理）
台灣虎航表示，樂虎卡卡友旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮。
台灣虎航指出，民眾若到旅展台灣虎航攤位，依指令參加台虎大富翁互動問答遊戲，有機會獲包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券及西武園遊樂園門票等逾4千份好禮。
此外，星宇航空近日首次與星野集團針對冬季高端旅遊市場推出「北海道TOMAMU滑雪包機」，並且再度推出「仙台磐梯山溫泉飯店滑雪」機加酒套裝行程，即日起至6月17日前訂購享早鳥第二人折價3000元，再加碼抽星宇航空北海道不限航點商務艙來回機票、星野TOMAMU度假村住宿券等大獎。
中華航空線上旅展則提供精選航點82折起優惠，未稅來回機票馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到新台幣6000元，首爾只要6068元起、福岡7708元起，還可搭配熊本或鹿兒島行程進出；北海道未稅最低1萬5555元起。澳洲全面下殺85折起、歐洲6大航點87折起，7月14日將首航西雅圖航線，線上旅展推出台北-西雅圖來回未稅最低2萬2092元。
長榮航空線上旅展也開跑，即日起至6月6日晚間23:59，購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，其中台北-西雅圖來回最低2萬8571元。
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