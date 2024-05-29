太臨時邀約「今見不到」　卓榮泰明下午拜會民眾黨團

▲行政院長卓榮泰。（資料圖／行政院提供）

記者袁茵／台北報導

立法院31日將邀新任閣揆卓榮泰進行首次施政報告，近期朝野為國會改革法案爭執不休，卓榮泰29日下午欲拜會藍綠白3黨團及立法院長韓國瑜，行政院提出希望下午3時30分見面，但因過於臨時通知，民眾黨團喬不出時間，因此改期至30日下午3時碰面。

面對31日將到立法院進行首次施政報告，卓榮泰29日要拜會立法院3黨團和韓國瑜，時間點分別為下午2時30分民進黨團、下午3時國民黨團，下午4時10分韓國瑜；據了解，原本行政院希望下午3時30分拜會民眾黨團，但因為行政院在當天上午10時31分才傳訊通知，使民眾黨團難以配合，進而希望改期，最終雙方確定30日下午3時碰面。

民眾黨團主任陳智菡接受《東森新媒體ETtoday》電訪時證實，行政院公關處在上午10時31分透過LINE向黨團副主任聯繫，但當時她與副主任一同在一場外賓拜會行程，直至11時10分結束後，副主任才向一旁的她通知此訊息。

陳智菡提及，因為時間太趕，自己趕快先聯絡黨團三長，分別是總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，但三人都表達有其他重要會議而無法參與，隨後再詢問其他5名立委，但全部都有媒體專訪、節目邀約，或陪韓國瑜接待外賓等重要行程。

陳智菡指出，當確認完8名立委都有其他行程後，自已趕緊與行政院公關處回覆，因為太過臨時通知，能否思考改到30日？而目前行政院尚未回覆，待對方確認。不過，稍早陳智菡補充道，已與行政院協調，卓榮泰於30日下午3時至黨團拜會。