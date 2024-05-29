行政院政務委員分工出爐　陳時中督導衛福勞動、季連成督導災防

▲政務委員陳時中。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院公佈8名政務委員的督導業務及審查法案分工表，其中，陳時中負責衛福部、勞動部、輔導會、農業部；擁有實務救災經歷的季連成，將督導內政部災防、消防以及國防部等業務；法學經歷背景雄厚的林明昕則將督導法務部與個資籌備處等。

依規定，行政院政務委員可聘7到9人，皆是行政院會議成員，負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見，以及辦理行政院長交辦事項。

此次卓內閣團隊共8位政委，其中3位為兼任，包括國家科學及技術委員會主委吳誠文、國家發展委員會主委劉鏡清、行政院公共工程委員會主委陳金德等。

根據分工，陳時中負責衛福部、勞動部、輔導會、農業部（食安）、原民會；劉鏡清負責國發會、經濟部（科技水利貿易除外）、財政部、金管會、央行、公平會、內政部（國土計畫）、農業部（食安除外）、核安會、淨零碳排；吳誠文負責國科會、教育部（產學研）、數發部、國防部（產業）、經濟部（科技）；陳金德負責工程會、交通部、運安會、內政部（都更）、經濟部（水利）、環境部（淨零碳排除外）。

楊珍妮負責經貿談判相關、僑委會、外交部；季連成負責內政部（災防、消防、空勤、役政、民政、移民）、海委會（海巡）、國防部；史哲負責文化部、教育部、客委會、故宮；林明昕負責陸委會、法務部、內政部（戶政、治安、警政）、通傳會、中選會、海委會（海巡除外）、黨產會、個資籌備處。