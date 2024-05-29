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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上午通知下午想見面！卓榮泰欲拜會民眾黨團　「時間太臨時」今見不到

▲▼民眾黨團【最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！】記者會5日召開，民眾黨八位新科立委林憶君、林國城、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍及張啟楷共同提出未來會期民眾黨將推行的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲立院民眾黨團。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院31日將邀新任閣揆卓榮泰進行首次施政報告，近期朝野為國會改革法案爭執不休，卓榮泰29日下午欲拜會藍綠白3黨團及立法院長韓國瑜，但因過於臨時通知民眾黨團，雙方時間尚未敲定。民眾黨團主任陳智菡表示，上午11時左右接到通知，但因時間真的太趕，黨團3長無法配合，其他委員也有行程，已有詢問政院能否改到30日，尚待對方回應。

面對31日將到立法院進行首次施政報告，卓榮泰29日要拜會立法院3黨團和韓國瑜，時間點分別為下午2時30分民進黨團、下午3時國民黨團，下午4時10分韓國瑜；據了解，原本行政院希望下午3時30分拜會民眾黨團，但因為行政院在當天上午10時31分才傳訊通知白營，使民眾黨團難以配合，進而希望改期。

民眾黨團主任陳智菡接受《東森新媒體ETtoday》電訪時證實，行政院公關處在上午10時31分透過LINE向黨團副主任聯繫，但當時她與副主任一同在一場外賓拜會行程，直至11時10分結束後，副主任才向一旁的她通知此訊息。

陳智菡提及，因為時間太趕，自己趕快先聯絡黨團三長，分別是總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，但三人都表達有其他重要會議而無法參與，隨後再詢問其他5名立委，但全部都有媒體專訪、節目邀約，或陪韓國瑜接待外賓等重要行程。

陳智菡指出，當確認完8名立委都有其他行程後，自已趕緊與行政院公關處回覆，因為太過臨時通知，能否思考改到30日？而目前行政院尚未回覆，待對方確認。

此外，民眾黨主席柯文哲29日下午在中央黨部受訪時也說，自己不太曉得這件事，但「不要前5分鐘才通知，這樣人家也來不及準備，有誠意一點，我們一定會見的。」

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