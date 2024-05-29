卓榮泰拜會民進黨團避談「覆議」　採取「必要程序」再次審視法案

▲卓榮泰拜會民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

31日將是新任閣揆卓榮泰首次施政報告及總質詢，卓今（29日）循例至立院拜會朝野各黨團及立法院長韓國瑜，卓榮泰表示，會以平常心準備後天的施政報告、總質詢。他也強調，對立法院近日議決的法案持嚴正態度，在適當時間做「必要的程序」，希望法案若有需要進一步討論，應該再次審視；透過民主對話程序捍衛憲政體制。

卓榮泰先至民進黨立院黨團拜會，黨團總召柯建銘表示，民進黨團成員非常歡迎卓榮泰回娘家，這裡是他再熟悉不過的地方，他以前也常常在這跟自己開記者會。卓榮泰週五要進行施政總質詢，立法院為了國會改革經過4天大戰終於結束，卓榮泰今天才有機會拜會各黨團，拜會民進黨團，國民黨團、立法院長韓國瑜，民眾黨團還在聯繫中。

立法院黨團與行政院未來並肩作戰、方向、目標一致，希望推動國家改革、增加人民福祉，讓朝野盡量以溝通取代對抗，卓榮泰也是如此，有些重大法案也拜託朝野黨團一起完成，如下會期開始的總預算等，這是行政院重要預算也是立院法定責任，卓榮泰立法院出身、善於溝通，希望朝野共創國家未來。

卓榮泰則表示，照慣例，行政院在向立法院提出施政報告進行總質詢前，都必須到所有黨團表示感謝，他也不例外。這次比較急一點，因為上禮拜一直沒有找到適當的時間，立法院的議程非常忙碌、辛苦，也看到昨天的結果。

卓榮泰說，第一，他會以平常心準備後天的施政報告、總質詢，希望讓大院委員及國人看到新內閣團隊對國家未來的擘劃與願景；同時也要針對立法院近日議決的法案持嚴正態度，未來若感到議案窒礙難行、且引起社會巨大討論，甚至牽涉到憲政層級，行政院是一個憲政機關，本於職責，會在憲政秩序下、依程序表達意見。

卓榮泰表示，立法院來文後，會審慎研議法案內容，同時也會跟各黨團有共同想法，在適當時間做必要的程序，希望法案若有需要進一步討論，應該再次審視；透過民主對話程序捍衛憲政體制。

卓榮泰也提到，捍衛民主憲政是憲政機關必須要完成的，也希望在了解過程後提出的能得到立院黨團全力支持，「我們能共同向人民訴說，這是合乎憲政程序、也是憲政必要的行為。」