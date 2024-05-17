　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車禍重癱不放棄！「珣珣」國二榮獲總統教育獎　未來想當心理師

▲▼因車禍重癱的女童「珣珣」國二榮獲總統教育獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲因車禍重癱的女童「珣珣」國二榮獲總統教育獎。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

南興國中張羿珣同學「珣珣」11年前因車禍重癱，但她不輕易向命運低頭，2022年順利完全國小6年學業，並以優秀成績拿下校長獎、宣信風華獎，今年她又因優秀表現榮獲總統教育獎，張羿珣也透露未來的目標是當心理師或是到殘障機構服務，之後會持續努力達成夢想！

珣珣平時必須仰賴呼吸器維生，即使生活中有諸多不便，她不僅天天到校上課，在課堂上踴躍與老師、同學互動，學業上也會自我要求，上課專心、認真準備考試。雖然諸多不便仍積極參與班級的各項活動，許多動態活動不能親身參與，但她仍然會在旁跟著一起為同學加油，跟著同學一起歡笑，不向命運低頭，面對困難展現出驚人的毅力與決心，以微笑面對所有挑戰，充滿正能量的人生態度，深受同學與師長敬佩，是周遭人生命教育很好的典範，因此榮獲2024總統教育獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

珣珣表示：「很開心可以得到2024年的總統教育獎，我想謝謝市長媽媽鼓勵、支持我出來讀書，已經10年了，真的很感謝市長媽媽。再來我想要謝謝南興國中的柯校長、主任們，導師、跟教過我的所有老師，謝謝你們把我當成正常的孩子一樣，讓我有機會跟大家一起學習，我想要謝謝我的同學這兩年對我的照顧與包容，我自己一直不善於表達，但跟你們當同學我真的很開心。」

▲▼9年前因車禍癱瘓重癱的女童「珣珣」國小畢業了。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2022年珣珣順利完成國小學業，獲得校長獎。

珣珣說：「最後我想謝謝媽媽，謝謝您10年來風雨無阻帶我出來讀書、在家裡陪我做功課，跟我的生理照護。還有這幾年一直陪伴我的薇妮，你們都辛苦了。未來我會將部分獎金捐出來，給學校跟市政府鼓勵特教或清寒學生，透過自己小小的力量，來幫助更多的人。未來我想要幫助更多的人或者跟我一樣的人，我想要當一個心理師，也想要去殘障機構服務，我會好好的繼續充實自己，努力朝我的目標前進。」

南興國中柯博議校長表示，感謝市府教育處對於本校特教生的支持與協助，羿珣在人生的道路上，展現了令人感動的奮鬥與堅持。她不僅在課堂上須付出額外的努力，更在遇到困難時展現出驚人的毅力和决心。許多的學習與作業都需要使用輔助工具才能緩慢完成，但絕不讓這成為自己學習路上的絆腳石，這股正向的力量，激勵了全校的師生。每一步都是對羿珣對自己的肯定，也是對未來的無限期許。她用實際行動告訴我們，生命中的障礙無法阻擋奮發向上的力量。

ET快訊
巫苡萱炸出「渾圓半球」！放送男友視角照
鍾佳濱用柔道禁招「雙腿刈」撂倒女立委！黑帶好手震驚
陸女「身穿紅衣」百貨公司墜亡！PO千字文痛訴：化成厲鬼報仇
韓國瑜請「已送醫」綠委發言　綠營炸鍋：在台大怎麼發言？
快訊／台文館、廠商抄襲！陸繪師要告了
「立法院大戰」再成國際笑柄　路透：台灣是暴躁的民主國家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／台文館、廠商抄襲又造成網暴！陸繪師要告了

不用再水煮！老饕曝水餃「美味煮法」驚呆全場：太聰明了

約到溫柔男！妹子一直被戳　摘眼罩大哭「被金針菇騙砲」

12星座一周運勢！獅子有偏財　天蠍桃花綻放

高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例　屏東衛生局籲做好防蚊措施

獨／加拿大美國記者採訪921地震　25年後重回台灣...尋找影中人

19人擠3坪浴池！「前胸貼後背」超尷尬畫面曝　北市公園處回應了

青龍年下半年將暴富！專家點名「5生肖」準備發大財

一堆人都做錯！　環境部：看到蟑螂千萬不能打

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

金曲35幕後／陳子鴻曝他們是遺珠　蔡依林入圍作曲人「歌很好聽」

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／台文館、廠商抄襲又造成網暴！陸繪師要告了

不用再水煮！老饕曝水餃「美味煮法」驚呆全場：太聰明了

約到溫柔男！妹子一直被戳　摘眼罩大哭「被金針菇騙砲」

12星座一周運勢！獅子有偏財　天蠍桃花綻放

高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例　屏東衛生局籲做好防蚊措施

獨／加拿大美國記者採訪921地震　25年後重回台灣...尋找影中人

19人擠3坪浴池！「前胸貼後背」超尷尬畫面曝　北市公園處回應了

青龍年下半年將暴富！專家點名「5生肖」準備發大財

一堆人都做錯！　環境部：看到蟑螂千萬不能打

前刑事局副局長涉當「詐騙集團顧問」　檢裁定60萬交保

立院打架到底在吵啥？王婉諭解釋了：最該改革的是傲慢心態

臺東市連續兩起嚴重車禍　警方強力執法取締85案

林可彤出國大病！痛到整夜未眠「抱小孩老公爆哭」：真的壓力太大

大陸新創電動車廠「零跑正式進軍歐洲」！首波2款新車現正籌備中

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／味全第7局海灌7分　8比1中斷富邦3連勝

外送員車旁亂尿！竟勒死排班小黃司機　國民法官判13年半

馬國狂徒「搶衝鋒槍」進警局開戰！2警殉職　1人頭部被子彈打穿

代賴清德赴醫院探視受傷立委　潘孟安：議事攻防仍要注意安全

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

生活熱門新聞

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

19人擠3坪浴池！「前胸貼後背」超尷尬畫面曝

LINE響鈴「無法接起來」　大票崩潰：以為手機壞掉

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

快訊／11:49花蓮縣近海規模4.7地震　9縣市有感「最大震度2級」

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

爸買陸製水壺給兒　妻堅持「台灣製」吵翻

今飆34℃「週末天氣」出爐！　下週第3波梅雨炸雷雨

Toyz「編號3469」住3人房！新訓2周下工場　月薪曝光

更多熱門

相關新聞

嘉市議員林煒軒2次遇襲！5惡匪起訴

嘉市議員林煒軒2次遇襲！5惡匪起訴

嘉義市議員林煒軒今年1月28日上午跑行程時，與李姓助理遭人用辣椒水及甩棍毆打成傷，經檢方偵辦後，發現2023年11月1日時，林煒軒就遭人故意撞傷，郭姓主嫌因不明原因要「教訓」林煒軒，偵結後將郭姓主嫌等5人，依照傷害、強制罪嫌起訴。

嘉義廢棄豬舍大火！77歲獲救翁竟是通緝犯

嘉義廢棄豬舍大火！77歲獲救翁竟是通緝犯

阿里山觸口段車禍！22歲騎士噴飛滿地血

阿里山觸口段車禍！22歲騎士噴飛滿地血

加油站女員工洗車　遭暴衝BMW頂飛困車底

加油站女員工洗車　遭暴衝BMW頂飛困車底

鐵觀音茶藏千萬K毒　販毒集團被逮畫面曝

鐵觀音茶藏千萬K毒　販毒集團被逮畫面曝

關鍵字：

嘉義珣珣總統教育獎國中

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

快訊／00940換股開獎！增刪各21檔

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面