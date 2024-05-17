車禍重癱不放棄！「珣珣」國二榮獲總統教育獎　未來想當心理師

▲因車禍重癱的女童「珣珣」國二榮獲總統教育獎。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

南興國中張羿珣同學「珣珣」11年前因車禍重癱，但她不輕易向命運低頭，2022年順利完全國小6年學業，並以優秀成績拿下校長獎、宣信風華獎，今年她又因優秀表現榮獲總統教育獎，張羿珣也透露未來的目標是當心理師或是到殘障機構服務，之後會持續努力達成夢想！

珣珣平時必須仰賴呼吸器維生，即使生活中有諸多不便，她不僅天天到校上課，在課堂上踴躍與老師、同學互動，學業上也會自我要求，上課專心、認真準備考試。雖然諸多不便仍積極參與班級的各項活動，許多動態活動不能親身參與，但她仍然會在旁跟著一起為同學加油，跟著同學一起歡笑，不向命運低頭，面對困難展現出驚人的毅力與決心，以微笑面對所有挑戰，充滿正能量的人生態度，深受同學與師長敬佩，是周遭人生命教育很好的典範，因此榮獲2024總統教育獎。

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珣珣表示：「很開心可以得到2024年的總統教育獎，我想謝謝市長媽媽鼓勵、支持我出來讀書，已經10年了，真的很感謝市長媽媽。再來我想要謝謝南興國中的柯校長、主任們，導師、跟教過我的所有老師，謝謝你們把我當成正常的孩子一樣，讓我有機會跟大家一起學習，我想要謝謝我的同學這兩年對我的照顧與包容，我自己一直不善於表達，但跟你們當同學我真的很開心。」

▲2022年珣珣順利完成國小學業，獲得校長獎。



珣珣說：「最後我想謝謝媽媽，謝謝您10年來風雨無阻帶我出來讀書、在家裡陪我做功課，跟我的生理照護。還有這幾年一直陪伴我的薇妮，你們都辛苦了。未來我會將部分獎金捐出來，給學校跟市政府鼓勵特教或清寒學生，透過自己小小的力量，來幫助更多的人。未來我想要幫助更多的人或者跟我一樣的人，我想要當一個心理師，也想要去殘障機構服務，我會好好的繼續充實自己，努力朝我的目標前進。」

南興國中柯博議校長表示，感謝市府教育處對於本校特教生的支持與協助，羿珣在人生的道路上，展現了令人感動的奮鬥與堅持。她不僅在課堂上須付出額外的努力，更在遇到困難時展現出驚人的毅力和决心。許多的學習與作業都需要使用輔助工具才能緩慢完成，但絕不讓這成為自己學習路上的絆腳石，這股正向的力量，激勵了全校的師生。每一步都是對羿珣對自己的肯定，也是對未來的無限期許。她用實際行動告訴我們，生命中的障礙無法阻擋奮發向上的力量。