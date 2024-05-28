自律衝破困境！布農神射手林淳翊國際賽奪冠　獲總統教育獎

▲認真且自律的林淳翊訓練期間幾乎是全勤參與。 （圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

榮獲2024年總統教育獎的林淳翊，在就讀國小三年級時追隨姊姊的步伐，接受反曲弓射箭指導，自此便嶄露驚人的運動天賦，不僅多次在花蓮縣賽事中奪獎，更曾在世界室內射箭250系列賽台北站U12 Women獲得第一名的成績，即便在生活困境中依然保持正向樂觀，堅定地朝夢想邁進。

就讀於卓溪國小六年級的林淳翊，是台灣世界展望會服務的孩子，目前和媽媽、姊姊一同居住在外婆家。淳翊表示，沒想到自己可以獲得這個獎項，開心之餘也非常謝謝校長、教練在射箭上的指導，以及展望會的關懷與幫助。她也說道：「很謝謝媽媽工作再忙也會抽空來看我比賽、幫我準備補給品，還有外婆都會照顧我的生活起居。」

起初只是因為看到姊姊參加射箭隊可以常常到外地比賽，所以跟著加入校隊訓練，隨著日復一日的練習，淳翊發現靠著努力而進步，甚至代表學校參加比賽獲得更好的成績，這種成就感是她從來沒有過的經驗，也有了更大的動力向前邁進。「每次訓練到身心疲憊，或是對成績不滿意想放棄的時候，我都會告訴自己：我不孤單！我有家人的支持、教練和夥伴的鼓勵，還有展望會資助人默默的支持和關懷，我可以做得到。」認真且自律的淳翊在訓練期間幾乎是全勤參與，也擔任射箭隊隊長，在各方面都受到師長極高的肯定。

▲林淳翊在比賽中全神貫注瞄準靶心，把握每一個拉弓的機會。

懂事的淳翊知道媽媽支撐家計的辛苦，練習完回家都會主動做家事，在課業上受到老師鼓勵後也比以前更用心，同時感謝台灣世界展望會的支持，讓她順利上學。現在的淳翊不僅更努力練習射箭，課業學習上也比以前更用功，即將升上國中的她會持續參與射箭隊的訓練，並期許自己未來可以成為一位射箭教練，幫助和她一樣喜歡射箭的人，將這份關懷與愛心傳遞下去。

長期陪伴淳翊的台灣世界展望會玉里中心黃岳貴社工表示，淳翊是乖巧自律的孩子，除了每天放學的練習外，周末及寒暑假也都安排練習時間，上進的她沒有因為練習而怠慢了課業，練習結束後回到家會先完成學校作業，還會參加其他營隊及學習營的活動，在家也會主動分擔家務，看到淳翊能夠不畏逆風勇敢逐夢，感到非常驕傲及欣慰。

為幫助經濟弱勢家庭能夠順利求學、勇敢逐夢，台灣世界展望會透過助學金支持孩童的上學路，並藉由規劃辦理課後輔導、才藝學習、生涯發展與培力等教育促進方案，讓資源相對匱乏的孩子也能夠接觸不同面向的教育資源，在成長過程中有機會發展才能、看見天賦，有力量去改變未來的模樣。

邀請社會大眾支持台灣世界展望會助學行動，愛心專線：03-8236868。