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社會 社會焦點 保障人權

台南轎車占用停等區男女聊得開心　警攔查「滿車K毒味」

記者林東良／台南報導

台南市警二分局民權派出所所長何家慶，29日凌晨大雨稍歇時，率員在海安路與府前路口執行巡邏，發現1輛自小客車停等紅燈時違規占用機車停等區，經上前攔查發現，38歲余男與35歲蘇姓女友人於車內聊得正嗨，除聞到滿車K毒味道，並發現K盤及三級毒品咖啡包200包。

▲台南市警二分局民權派出所所長何家慶，29日凌晨巡邏發現自小客車停等紅燈時違規占用機車停等區，經上前攔檢查出駕駛38歲余男2人吸毒及持有毒咖啡包200包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市員警29日凌晨巡邏發現自小客車停等紅燈時違規占用機車停等區，經上前攔檢查出駕駛余男2人吸毒及持有毒咖啡包200包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

29日凌晨大雨稍歇，余男開車載著蘇女準備至市區來喝碗牛肉湯（無名或六千院牛肉湯），在海安路與府前路口停等紅燈時因在車內討論各家牛肉湯優點，未注意違規占用機車停等區，民權派出所所長何家慶等巡邏經過發現上前盤查。

▲台南市警二分局民權派出所所長何家慶，29日凌晨巡邏發現自小客車停等紅燈時違規占用機車停等區，經上前攔檢查出駕駛38歲余男2人吸毒及持有毒咖啡包200包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

余等兩人突然見車旁出現警察大為吃驚，下車受檢時一打開車門毒菸臭味外溢，員警詢問椅墊上不明粉末時，兩人吞吐不言。何所長在駕駛座下發現放有K他命吸盤及毒品殘渣，後續又在副駕駛座下發現1只手提紙袋，內有1大包K他命咖啡包，經清點計有200包、重達785公克。

余嫌兩人經帶回，毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，初步調查毒咖啡包是余男所有，惟兩人對毒品來源語帶保留、不排除是前來市區準備發送毒品遭攔查。全案調查後將兩人依毒品危害防制條例罪嫌送辦，並將持續溯源追查毒品來源。

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