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午後變天南部濕答答　明起雨區增加「下最大時間曝」

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

▲天氣好轉，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（29日）天氣依舊不穩定，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，中午過後到傍晚，山區有熱對流發展降雨的機會，南投以南到嘉義、南高屏等山區雨量較大，可能有局部大雨，明後天中部以南整天有短暫陣雨或雷雨，而周六晚間到周日上午，西半部、東北部可能有局部較大雨勢發生。

吳聖宇今在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今起天氣好轉，各地雲量較偏多，西半部地區斷斷續續有些局部短暫陣雨出現的機會，雖然雨勢不大，但是偶爾下點雨的可能性頗高。

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但他說，中午過後到傍晚，配合白天熱力作用，山區有熱對流發展降雨的機會，其中南投以南到嘉義、南高屏等地的山區預報的雨量較大，仍有局部大雨發生的可能。晚間東北季風減弱，台中以南及台東仍斷斷續續有局部短暫陣雨。

▲▼ 。（圖／天氣風險WeatherRisk臉書）

▲明、後天，中部以南一整天都會有短暫陣雨或雷雨。（圖／天氣風險WeatherRisk臉書）

吳聖宇指出，明、後天鋒面很快的向北調整到大陸廣東、福建內陸一帶，台灣附近的風向以偏南到西南風為主，迎風面的中部以南地區一整天都會有短暫陣雨或雷雨。白天配合熱力作用，各地山區容易有熱對流發展、擴散，帶來陣雨或雷雨，雨勢較大，有出現局部大雨的可能性。

吳聖宇表示，夜間熱對流減弱，但迎風面的中部以南地區還是會受到海面移入的雲層影響，持續有短暫陣雨或雷雨出現的機會，到山區活動留意午後大雨。

吳聖宇提到，周末期間鋒面再度南下，快速通過台灣上空南壓至巴士海峽，各地持續有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其周六晚間到周日上午，預報的降雨比較明顯，西半部、東北部可能有局部較大雨勢發生的機會。

他說，下周前幾天鋒面的位置有持續停留在台灣以南的機會，對台灣的影響應該會比較小，天氣型態較偏向午後熱對流的降雨。下周後期鋒面可能又會緩慢北上，對於端午連假的天氣是否有影響，還需要觀察。

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