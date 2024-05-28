火車剩不到1分鐘進站！英2少年跳下月台　驚險救了臥軌男一命

▲英國年僅15歲和16歲的兩名少年，合力救了試圖臥軌的男子一命。（圖／翻攝自X／@GazRobinson1）

記者張寧倢／編譯

英國2名英勇少年25日晚間原本正準備等末班火車回家，卻看見月台上一名包在睡袋裡的男子突然站起身，走上鐵軌想要臥軌輕生。儘管當時已經可以看到遠方逐漸靠近的火車車燈，但2名少年仍冒著生命危險跟著跳到鐵軌上，合力將男子救出，三人離開軌道約45秒後火車就開進站了。

根據每日郵報報導，年僅15歲的柯比特（Freddie Corbett）和16歲友人荷林沃斯（Harley Hollingworth）25日晚間在英國南約克郡的迪安恩保頓（Bolton upon Dearne）火車站等待返家的末班車。

２名少年發現月台上有一名男子把自己裹在睡袋裡，接著他起身走向鐵軌還一邊大喊，宣稱想要輕生。柯比特先是向男子勸說，「你別那樣做」。儘管少年們看到火車的車頭燈逐漸接近，當下卻仍冒著生命危險，立刻跳上鐵軌，救下這名男子。

他們的勇敢行為拯救了一個人的寶貴生命。柯比特謙虛地說，這就只是「本能反應」。雖然事後他的奶奶痛罵他一頓，說這種行為太過愚蠢魯莽，沒有考慮到自己可能也會被火車輾過，但柯比特的父母則表示很替兒子感到驕傲。柯比特說，希望那名男子如今能獲得幫助。

荷林沃斯則說，「我不擔心火車（開過來），只是想確保柯比特能把他從鐵軌上拉下來。」柯比特估計，他們離開鐵軌後，大約過了約45秒火車就進站了。荷林沃斯的父親笑說，兒子是個典型的暴躁少年，但顯然能看出他保有一顆珍貴善良的心。

負責維護鐵路網絡的工作人員羅賓森（Gary Robinson）大力稱讚，2名英勇的少年拯救了這名男子的生命，是他們父母的驕傲，非常值得嘉許，「今晚我被呼叫去處理一名意圖輕生的男子……而這2名小夥子就是他的天使。他們將他從鐵軌上拉出來……坐在他身邊聊天，直到我抵達，毫無疑問地救了他的命！」

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