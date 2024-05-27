淫聲太銷魂！23歲工程師爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

記者游瓊華／台中報導

台中警方日前接獲民眾檢舉，稱某處民宅出入複雜，還常傳出女子喊叫聲，員警查證組成專案小組於現場埋伏，果然查獲到一名23歲陳姓工程師剛與一名身材高挑、外型美豔的澳洲櫃姐結束交易。但警察一查護照赫然發現，澳洲櫃姐竟是男性。據悉，工程師得知真相後，抿緊嘴唇不發一語，後來才坦言，房間光線昏暗，僅知對方是名艷麗的女性，沒想到竟是男性，事後崩潰到連便當都吃不下。

▲隔壁頻傳呻吟聲！「高挑澳洲櫃姐」(紅圈者)賣淫被抓，一查護照竟是男性，嫖客聽聞後崩潰到連便當都吃不下。（圖／民眾提供）



台中市警察局第三分局東區分駐所日前接獲民眾檢舉，稱轄內某處民宅常有陌生男子進出，更不時傳出女子淫聲，請警方協助釐清。員警獲報後不敢大意，詢問報案人相關細節，並調閱鄰近監視器初步比對，發現該址確實有人員進出複雜之情事，立即組成專案小組，並於5月23日下午至現場埋伏查緝，當場查獲完成性交易正欲離開的23歲陳姓男子，也找到剛才為工程師提供全套服務「身材高挑的澳洲櫃姐」，雙方約定以3000元價格交易。

據了解，該名外籍女子綁著馬尾坐在床上，身材豐滿，外型相當豔麗。見到員警進門出示身分，仍從容自若吃著餅乾，只是員警查看外籍女子護照確認身分，卻錯愕不已，原來這名泰國女子已完成變性手術，但護照仍註記為男性。而陳姓工程師得知剛才交歡的對象是男子後，也抿緊嘴唇不發一語。後來才坦言，房間光線昏暗，僅知對方是名艷麗的女性，若非警方告知，根本不知道對方竟然是男的。

員警將兩人帶回派出所調查，這名32歲的泰籍男子前幾日持觀光簽證入境，明顯與來台目的不符，全案於警詢後，依入出國及移民法移請內政部移民署台中專勤隊收容，並辦理遣送事宜；另雙方從事性交易已違反社會秩序維護法，警方也報請裁處，並持續向上溯源深入追查。