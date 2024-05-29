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變態男把12歲繼女當性奴　「囚禁地下室5年」拍攝大量兒童色情片

變態男把12歲繼女當性奴　「囚禁地下室5年」拍攝大量兒童色情片。（圖／翻攝自西班牙國民警衛隊）

▲男子把繼女囚禁在地下室。（圖／翻攝自西班牙國民警衛隊）

記者李振慧／綜合報導

西班牙國民警衛隊在馬略卡島上逮捕一名49歲男子，發現他將來自奈及利亞的12歲繼女當作性奴，囚禁在地下室中長達5年，並且讓妻子居住在另外一間公寓中，威脅少女如果不從，就會把母女一起遣返回奈及利亞。

西班牙警方22日依人口販運罪將49歲男子逮捕，調查發現，男子2015年前往奈及利亞旅遊時結識受害少女的母親，承諾會提供更好的生活求婚，女子後來答應求婚，並且帶著當時未滿12歲的女兒一起搬到西班牙。

變態男把12歲繼女當性奴　「囚禁地下室5年」拍攝大量兒童色情片。（圖／翻攝自西班牙國民警衛隊）

▲男子被逮捕。（圖／翻攝自西班牙國民警衛隊）

男子回國後把妻子安排在其他公寓居住，自己則和12歲繼女一同居住在馬略卡島上，長期進行性虐行為，少女因為害怕抵抗會害自己和母親被遣返回國，因此無法提供其他兄弟姊妹更好的生活，所以不敢向外求救。

受害少女近來發現，繼父正在辦理文件，計畫將其他妹妹也帶到馬略卡島上才終於報案。警方搜查男子住家時，在家中發現多個偷拍鏡頭，電腦中找到兒童色情製品，懷疑他可能拍攝影片並且分享在網路上，案件正在調查中。

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關鍵字：

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