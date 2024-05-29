點名造謠立委「沒有徐巧芯」！　沈伯洋公開肯定她：質詢有準備

▲沈伯洋回應徐巧芯未上榜「愛造謠立委」原因，認為她的質詢是有準備的 。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委沈伯洋今（29）日於臉書發文，針對立法院近期亂象痛批，表示整個立法院中，質詢最沒內容、最愛造謠、完全不適格的立法委員，絕對是羅智強、傅崐萁和王鴻薇。然而，對於網友提出的「徐巧芯未上榜」一事，沈伯洋回應，徐巧芯的質詢是有準備的。

沈伯洋今天上午在個人臉書貼文中指出，他之前就曾提過，整個立法院中質詢最沒內容、最愛造謠、完全不適格的立法委員，「絕對是羅智強、傅崐萁和王鴻薇」。他認為，他們的選區給他們這種勇氣，所以他們完全沒在怕，這是國之不幸。

此外，沈伯洋還提到黃國昌，表示由於黃國昌是不分區立委，無法列入排名，但他連寫法案、三讀上台講話都不敢，只會在直播中聲稱要調查平民，這樣的人徹頭徹尾是真小人，稱其為偽君子都是抬舉他了。

沈伯洋表示，雖然或許可以喘息一下，但預計這個週末過後，又要開始備戰，因為中國和傅崐萁不會給大家喘息的機會。

針對有網友在留言中好奇發問，「沒想到徐巧芯沒排上榜，我覺得她和上述的齊名。」沈伯洋則回應表示，「巧芯質詢有準備的。」他認為徐巧芯的表現關鍵在於「是否有鏡頭」，沒有鏡頭的時候她的表現就比較正常。

▼沈伯洋回應徐巧芯未上榜：她的質詢是有準備的 。（圖／翻攝自翻攝自沈伯洋臉書）