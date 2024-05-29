李正皓爆黃國昌啟動調查權「先傳王義川」　民眾黨駁斥：根本沒說過

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨政策會執行長王義川27日爆料，用手機訊號定位去分析在立院外的群眾年齡，與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行做比對，引發民進黨監控人民爭議；名嘴李正皓聲稱，民眾黨團總召黃國昌說啟動調查權後，第一個要傳王義川。對此，黃國昌澄清「我沒有說這樣的話」，民眾黨團也批評，綠側翼為掩護侵害人民個資，竟不惜無中生有。

民眾黨團29日表示，28日《三立新台派上線》節目於晚間11時19分標題顯示「電信大數據被說成動用國家機器？藍白嗆國會改革第一個先查王義川？」，主持人李正皓在節目上幫王義川辯護稱，電信大數據去分析活動人流、年齡層等在行銷公關業是非常成熟的技術。

民眾黨團指出，李正皓稱，藍白現在抓到這個點就說王義川動用國家機器，而黃國昌在直播就說「我啟動調查權第一個要傳王義川」，所以這就是這個惡法會被藍白用來做政治鬥爭的血淋淋例子。

民眾黨團指出，無獨有偶，今日民進黨立委吳思瑤在質詢時，也持同樣說法，而稍早黃國昌已澄清「根本沒有說這樣的話」。

民眾黨團主任陳智菡批評，民進黨及其側翼，為掩護黨侵害人民個資，進行政治偵防的不法行為，竟不惜無中生有，《三立》政論節目淪為執政黨造謠工具，「黃國昌28日直播內容仍在網路上可供大眾檢視，歡迎李正皓、吳思瑤趕快找出相關片段自證『無造謠』，或負責任的於節目中公開澄清認錯。」