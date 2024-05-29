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大陸 大陸焦點 特派現場

宋濤強硬批台獨「最大禍害」　凡是背叛祖國必遭審判

▲▼宋濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦主任宋濤。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廣東報導

國台辦主任宋濤今（29）早參加「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」，致詞時強硬批評台獨是台海和平穩定的最大禍害，稱凡是搞台獨分裂的人，結果只能是下場悲慘。大陸「副國級」領導人、廣東省委書記黃坤明則提到，會持續深化廣東和台灣各領域的交流合作，為推進祖國統一大業做出更大貢獻。

第四屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」於今早在廣州舉行，宋濤表示，祖國大陸已邁上全面建設社會主義現代化國家新徵程，改革開放和現代化建設不斷取得巨大成就，「我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力，實現中華民族偉大復興。」

宋濤批評台獨是祖國統一的最大障礙、是台海和平穩定的最大禍害，近期台灣台獨份子惡意煽動兩岸進行對抗，妄圖勾連外部勢力，與外謀獨、以武謀獨，損害兩岸同胞福祉，嚴重挑釁一個中國原則，充分暴露了他們為一黨之私，不惜把台灣老百姓綁上台獨戰車，把台灣逼向兵凶戰危的險境。

宋濤指出，兩岸現狀制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，企圖以民主之名行台獨之實，絕不可能得逞，台灣是全體中國人的台灣，涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全體中國人決定，「統一是歷史大勢、是正道，台獨是歷史逆流、是絕路。」

宋濤強調，凡是數典忘祖，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞台獨分裂的人，結果只能是下場悲慘；凡是企圖以台制華的外部勢力，最終只會以失敗告終，「我們絕不允許任何人任何事，把台灣從祖國分裂出去。」

宋濤再提「和平統一」，稱願意以最大的誠意、盡最大的能力，爭取「和平統一」的前提，不過絕不為任何形式的台獨分裂活動，留下任何空間，保留採取一切必要措施的選項，但這針對的是外部勢力的干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

▲▼ 黃坤明。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲黃坤明。（圖／記者蔡儀潔攝）

黃坤明致詞時表示，改革開放後，廣大台商台胞紛紛到祖國大陸投資興業，很多人將廣東作為第一站，為廣東現代化建設作出了重要貢獻，貢獻了青春和汗水，截至2023年廣東累計引進台資企業3.4萬家。

黃坤明接著提到曾與馬英九和洪秀柱談到，台灣在農業領域和食品加工經驗，可以很好契合大陸廣闊的市場，誠摯邀請廣大台胞來體驗廣東，在共享美好生活當中，增進兩岸的情誼，「一家人越走越親，越走越近。」

黃坤明還表示，國家統一永遠是中國的核心利益，如今台海形勢複雜嚴峻，但要和平、要發展、要交流，要合作，仍然是台灣主流民意，守護共同家園，共創民族未來，更是所有中華兒女的共同責任。

黃坤明最後強調，要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂勢力和外部勢力干擾，持續深化廣東、台灣各領域的交流合作，為推動兩岸關係和平發展，為推進祖國統一大業作出新的更大的貢獻。

據悉，今日的活動由大陸國台辦海研中心與台灣統派團體聯合主辦，陸方出席人員包括黃坤明、宋濤、國台辦副主任潘賢掌等；台灣方面出席人員有國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典等。

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