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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱議瑩揭國台辦文件　嘆：藍白照著指示進行一場「立院政變」

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

 記者郭運興／台北報導

立法院今（28日）續審國會改革的《立法院職權行使法》，可望拚三讀。對此，民進黨立委邱議瑩揭露國台辦的文件，內容提到藍白力量要合作，建立國會調查聽證權，甚至推動總統赴立院做國情報告、行政院長應獲得立院多數支持才能認命、強化重要部會到立法院聽證等。她怒批，藍白根本照中國指示在走，正進行一場「立院政變」。

邱議瑩於臉書表示，痛批國民黨、民眾黨現在所呈現的劇本，完全按照中國的指示在走，實際上再進行一場「立院政變」，她呼籲國民黨拿出良心！

邱議瑩指出，中國智庫針對台灣總統大選之後的政治局勢，寫了一份報告給國台辦，內容為國民黨雖然有較強的組織動員力，但基本上沒有單獨贏得台灣領導人的選舉能力，柯文哲雖然實力大幅成長，但也不具備單獨贏得台灣領導人的選舉能力。

邱議瑩指出，內容更提到，短期內，藍白力量要合作，推動包括強化國會功能，建立國會調查聽證權，甚至推動地區領導人，也就是總統赴立院做國情報告、推動行政院長應獲得立院多數支持才能任命、強化重要部會到立法院聽證。

最後，邱議瑩強調，這就是國民黨正在發動的「政變」，立法權的政變，字字句句搭配國民黨現在的作為，完全「印證中國的指示」在走，拜託國民黨拿出良心，大家要反黑箱、要民主、守護台灣。

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