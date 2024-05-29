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大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德提「蔣渭水和1624年的台灣台南」　朱鳳蓮：移花接木歪曲歷史

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝央視）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝央視）

記者蔡儀潔、魏有德／北京－台北 連線報導

總統賴清德上任後，「520就職演說」持續成為兩岸攻防的焦點。對於賴清德在演說上提到蔣渭水及1624年的台灣台南，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸和台灣同屬一個中國的歷史和法理事實，從未改變，也不容改變，「有關講話充斥謊言與欺騙，移花接木、歪曲歷史，充分暴露其台獨本質。」

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

賴清德在就職演說時提到，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展，「早在1921年，蔣渭水先生就指出，台灣是世界和平第一關的守衛，在2024年的今天，台灣的角色更加重要。」

對此，朱鳳蓮指出，蔣渭水是日本殖民統治台灣時期，反殖民運動領袖之一，他大聲呼喊，「台灣人明白地是中華民族」、「同胞須團結，團結真有力」，為的是反抗日本殖民統治、爭取中華民族自由，「賴清德之流用蔣渭水先生的話粉飾包裝倚外謀獨的禍心，是對中華民族精神的背叛，對蔣渭水先生的褻瀆。」

至於賴清德在演說時表示，1624年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端，「站在『台南400』的歷史時刻，台灣更要展現自信，勇敢航向新世界，讓世界迎接新台灣。」

朱鳳蓮認為，回顧歷史，1624年荷蘭殖民者侵入台灣南部，殖民統治台灣38年，直到1662年，民族英雄鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣，「賴清德之流為了搞去中國化，將台灣被荷蘭殖民的屈辱歷史用作宣揚台獨史觀的工具，數典忘祖，自斷根脈，不僅愧對祖先，更是中華民族的罪人。」

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