宋濤520後首次公開表態　批賴清德演說是「台獨自白書」

▲「洪宋會」現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廣東報導

國台辦主任宋濤今（28）日下午與國民黨前主席洪秀柱會見，期間批評「台灣地區領導人」上任伊始發表了一番徹頭徹尾的台獨自白書，損害台海和平穩定。此次是宋濤在賴清德「520」上任總統，首次發表公開批評。

今日的會見在廣州舉行，宋濤先是與台灣嘉賓一一握手致意。他在發表講話時表示，台海局勢複雜嚴峻，「台灣地區領導人」上任伊始就發表一番徹頭徹尾的台獨自白書，還三番挑釁一個中國原則，損害台海和平穩定，「對此我們進行了堅決的反制和懲戒，宣示我們維護國家統一、反對台獨的堅定立場和強而有力的能力。」

宋濤指出，在這樣的背景下兩岸同胞再次相聚，「共同討論守護我們的共同家園、共創民族復興的未來，在初期就顯得具有重要的意義。」

洪秀柱表示，國民黨在今年1月大選儘管似是恢復所謂第一大黨，但其實是非常脆弱且不穩定的模式，而賴清德得票率僅有7成投票總數的4成，他是一個雙重少數的「台灣領導人」。

洪秀柱認為，美國默許賴清德「520」演說內容，坐實了所謂外國勢力干涉，台灣老百姓心裡其實也很憂慮，面對兩岸如今的形勢變化，希望能在困難重重的情況下令大家安心。

今日出席會見的陸方官員還有國台辦副主任潘賢掌、新聞局局長陳斌華、聯絡局局長楊毅、政黨局局長付強等；台灣方面還有新黨主席吳成典、王炳忠等。

▲吳成典 。（圖／記者蔡儀潔攝）

吳成典今日下午率團參觀廣州黃花崗七十二烈士陵園、廣州城市規劃館。吳成典受訪表示，兩岸中國人只要發揮各自的智慧，中華民族就能實現復興，「我們每一個人都要出一份力，少講多做對兩岸有意義的事。」