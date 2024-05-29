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泰國前總理戴克辛「冒犯君主」將被起訴　罪成恐判15年

▲▼ 泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國前總理戴克辛將被起訴，原因與他2015年在南韓首爾受訪的內容有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）曾流亡海外多年，曾於2015年在南韓首爾受訪時針對泰國君主制提出質疑。針對此事，泰國檢方29日表示將起訴戴克辛，戴克辛將於6月18日被傳喚至法院。泰國的冒犯君主罪相當嚴厲，一旦罪名成立，每一項冒犯王室的罪名最高可判處15年有期徒刑。

曼谷郵報、美聯社報導，泰國檢察機關現階段無法立即把戴克辛送上法庭，因為戴克辛律師已提交一份戴克辛感染新冠肺炎的醫療證明，需要休息到6月3日。泰國總檢察長辦公室發言人巴育（Prayut Phetcharakhun）表示，檢方已指示戴克辛要在6月18日上午9時抵達總檢察長辦公室，進行起訴程序。

巴育進一步表示，檢察總長阿納（Amnat Chetcharoenrak）是在27日做出起訴戴克辛的決定，罪名包括冒犯君主罪與網路犯罪法。這兩項罪名都與戴克辛2015年在南韓首爾受訪的內容有關。

2015年2月21日，戴克辛接受南韓媒體朝鮮日報（Chosun Ilbo）訪問期間質疑君主制是否合理，宣稱泰國樞密院議員2014年支持政變推翻他的妹妹、時任總理盈拉（Yingluck Shinawatra）。泰國警方表示，在這段訪問中，戴克辛所發表的言論違反刑法第112條，即冒犯君主罪，還有網路犯罪法。

戴克辛曾挾高人氣當選泰國總理，到了2006年軍事政變中遭到解職，自2008年開始流亡，直到去年8月返回泰國，立即因貪汙被判處8年徒刑，不過服刑第一晚就被轉移至醫院。數日之後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）把戴克辛的刑期縮短為1年，且因年紀、健康問題，戴克辛取得提早獲釋的資格，在今年2月18日獲釋。

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