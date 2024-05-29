輔大宣布下學年不漲學費！每年自籌1億　連15年凍漲

▲已經15年學費凍漲的輔大，今天宣布下學年不漲學費。（圖／輔大提供）

記者許敏溶／台北報導

儘管教育部在4月初發文給各大專校院，113學年可調漲學雜費，但輔仁大學今（29日）宣布，考量教育為百年大計的社會責任，董事會決議再度「凍漲學費」，等於15年不漲後仍再繼續凍漲。輔大指出，凍漲學費不僅有助於緩解學生經濟壓力，也對學校整體發展具有積極意義，希望藉此拋磚引玉，樹立良好社會責任典範，讓私校善盡大學社會責任。

教育部在四月初時發文給各大專校院，通知113學年度學雜費收費基準調整幅度為0.61％，創下三年來新高。不過，由於今年2月起，政府對於就讀私立大專校院學生，每學年可減免3.5萬元，加上少子化關係，不少私校紛紛表達凍漲。

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輔大表示，根據校內非正式統計，超過七成學生表示，在父母收入並未提升前提下，學費上漲恐將影響家中經濟，輔大身為天主教大學，考量教育為百年大計的社會責任，董事會決議再度凍漲學費。

輔大教務長蔡宗佑表示，輔大從97學年度之後，大學日間部就沒漲過學費，雖然年年苦撐會造成學校短期內財務狀況受影響，但透過開源節流的優化資源配置、提升管理效率等措施，還能因應凍漲學費的財務挑戰。

蔡宗佑指出，台灣不少學生家庭同樣面臨著收入沒變多，但生活費用卻增加的壓力，所以輔大不只凍漲學費續撐，同時也提供安心就學環境。輔大提供非常多元獎助方式，包括每年自籌超過一億元以上的獎助學金，是私校中最多，學校將繼續提供各類獎學金和助學金，確保經濟困難的學生能夠獲得必要的資助。

此外，蔡宗佑說明，輔大還計劃加強校園內的勤工儉學項目，為學生提供更多校內工作機會，幫助學生減輕經濟負擔，校方也將極力爭取教學和研究計畫，尋找更多的外部資助，減少對學生學費的依賴。