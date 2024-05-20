月入5萬、不用背房貸！人夫「養2寶」崩潰　1學期要噴16萬

▲人夫覺得生活壓力很大。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名人夫在「匿名公社」表示，自己月入五萬，有兩個小朋友要養，因為沒有抽到公立幼兒園，註冊費一學期就要6萬多，每個月學費1萬6500元。自己平時過得很節儉，一個月生活費都控制在5千塊內，但壓力真的很大，「好奇那些月入10萬的、20萬的都是做什麼工作的，可以讓我借鑑一下嗎？」話題引發議論。

人夫表示，他現在月入五萬，「因為要養兩個小朋友，壓力很大……」，因為沒有抽到公立幼兒園，只能讓兩個孩子上私立幼兒園。但兩個孩子的註冊費，每學期就要6萬多，每月學費還要1萬6500。光給小孩上學，一學期大約就要一噴16萬，「還不算平常零食、周六日逛街。」

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他一個月生活費都控制在5千塊內，中午吃飯都吃70元以內，甚至等自助餐有打折了才去吃，飲料幾乎不喝，平常都不敢抽菸，只偶爾喝一口啤酒。最崩潰的是，「最近去釣魚，被檢舉魔人一條路檢舉了四次，噴了5000塊，唉不敢跟老婆說」，想知道月入10萬、20萬的人都做什麼工作？

看到貼文後，有人不禁倒抽一口氣，「為啥你敢生兩個…」人夫則透露家裡有房子、不用背房貸，還有一位神隊友。就有網友安慰，「我也生兩個，熬到小孩長大就好轉了。」但也有人搖頭，「就是沒背房貸，所以才覺得5萬加另外一半，可以尬過兩個小孩？我都覺得生小孩比房貸還貴～房貸至少還有天花板～養兒沒天花板。」

其他網友則紛紛留言，「五萬算多，下班兼差吧」、「現在是高通膨社會！當然要斜槓！一份收入怎麼夠用！何況還要養兩個小孩！」「之前有認識一位月入10萬的，是做個人工作室接案，主打攝影」、「工地板模、綁鐵、木工、水電，這些薪水都不錯，重點你要熬得過！再不然開大貨車、貨櫃車也不錯」、「業務性質的工作，好好努力，堅持久了就會有成績，很多人都是在還沒出頭的半途上放棄。」

還有人建議，「幼稚園大班再上就好了，而且可以去抽公幼」、「大班再讀，（早上）8點到校、10點點心時間、12點午餐、（下午）1點睡午覺到自然醒、4點媽媽來接。這些錢省下來，因為他們二個要讀到碩士班博士班很燒錢，早讀比較『蠻皮』，你的狀態要把孩子教育往後移，但不是讓他們不讀書，圖書館有大量書籍，讓他們閱讀，讓他們想知道內容一直來問。」