　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月入5萬、不用背房貸！人夫「養2寶」崩潰　1學期要噴16萬

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲人夫覺得生活壓力很大。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名人夫在「匿名公社」表示，自己月入五萬，有兩個小朋友要養，因為沒有抽到公立幼兒園，註冊費一學期就要6萬多，每個月學費1萬6500元。自己平時過得很節儉，一個月生活費都控制在5千塊內，但壓力真的很大，「好奇那些月入10萬的、20萬的都是做什麼工作的，可以讓我借鑑一下嗎？」話題引發議論。

人夫表示，他現在月入五萬，「因為要養兩個小朋友，壓力很大……」，因為沒有抽到公立幼兒園，只能讓兩個孩子上私立幼兒園。但兩個孩子的註冊費，每學期就要6萬多，每月學費還要1萬6500。光給小孩上學，一學期大約就要一噴16萬，「還不算平常零食、周六日逛街。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他一個月生活費都控制在5千塊內，中午吃飯都吃70元以內，甚至等自助餐有打折了才去吃，飲料幾乎不喝，平常都不敢抽菸，只偶爾喝一口啤酒。最崩潰的是，「最近去釣魚，被檢舉魔人一條路檢舉了四次，噴了5000塊，唉不敢跟老婆說」，想知道月入10萬、20萬的人都做什麼工作？

看到貼文後，有人不禁倒抽一口氣，「為啥你敢生兩個…」人夫則透露家裡有房子、不用背房貸，還有一位神隊友。就有網友安慰，「我也生兩個，熬到小孩長大就好轉了。」但也有人搖頭，「就是沒背房貸，所以才覺得5萬加另外一半，可以尬過兩個小孩？我都覺得生小孩比房貸還貴～房貸至少還有天花板～養兒沒天花板。」

其他網友則紛紛留言，「五萬算多，下班兼差吧」、「現在是高通膨社會！當然要斜槓！一份收入怎麼夠用！何況還要養兩個小孩！」「之前有認識一位月入10萬的，是做個人工作室接案，主打攝影」、「工地板模、綁鐵、木工、水電，這些薪水都不錯，重點你要熬得過！再不然開大貨車、貨櫃車也不錯」、「業務性質的工作，好好努力，堅持久了就會有成績，很多人都是在還沒出頭的半途上放棄。」

還有人建議，「幼稚園大班再上就好了，而且可以去抽公幼」、「大班再讀，（早上）8點到校、10點點心時間、12點午餐、（下午）1點睡午覺到自然醒、4點媽媽來接。這些錢省下來，因為他們二個要讀到碩士班博士班很燒錢，早讀比較『蠻皮』，你的狀態要把孩子教育往後移，但不是讓他們不讀書，圖書館有大量書籍，讓他們閱讀，讓他們想知道內容一直來問。」

ET快訊
觀光股大跳水！紅K變跌停　網驚：發生啥事
獨／逢甲大學附近飯店1女陳屍房內！　現場封鎖
極度危險！殺人未遂犯逃離醫院　身影曝光
快訊／伊朗總統萊希確認罹難　享壽63歲
LIVE／賴清德演說7大重點一次看　伊朗總統座機嚴重燒毀！空
快訊／嗨炸！賴清德、蕭美琴台上尬舞使勁搖
賴清德就職演說　提中華民國9次、台灣84次
賴清德談國會衝突「政黨應有合作信念」　籲立院遵守程序正義
快訊／伊朗總統「墜機現場無人生還」　外交部長一同罹難
賴清德：為供電穩定推二次能源轉型　「只要政府在勞保不會倒」
性騷台中女中學生　領隊開除永不錄用！旅行社老闆鞠躬道歉
金價飆新高！　黃金存摺刷2536元天價

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

梅雨製造機來了　鄭明典曬一圖：西南季風入孟加拉灣

五專優先免試入學今起報名！1.3萬名額前3年免學費

外送員接單「點開備註欄」傻眼了！他騎1小時才送到　網一看好毛

網路男「給看存摺金額」　22歲妹大暈船！啪啪又借錢：一定很有錢

國道「自駕撞車」近百起！運安會擬降低調查門檻　立委批紙上文章

老一輩習慣喊「3+1位」　一票餐飲業卻搖頭：超容易誤會

第一屆食農教育傑出貢獻獎徵選開跑　最高獎金30萬元

月入5萬、不用背房貸！人夫「養2寶」崩潰　1學期要噴16萬

蘇花下清水橋震斷後最新畫面曝　加速搶修5月底前開放大車通行

求職、轉職看過來！　臺北就業服務處媒合徵才提供978個工作機會

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

梅雨製造機來了　鄭明典曬一圖：西南季風入孟加拉灣

五專優先免試入學今起報名！1.3萬名額前3年免學費

外送員接單「點開備註欄」傻眼了！他騎1小時才送到　網一看好毛

網路男「給看存摺金額」　22歲妹大暈船！啪啪又借錢：一定很有錢

國道「自駕撞車」近百起！運安會擬降低調查門檻　立委批紙上文章

老一輩習慣喊「3+1位」　一票餐飲業卻搖頭：超容易誤會

第一屆食農教育傑出貢獻獎徵選開跑　最高獎金30萬元

月入5萬、不用背房貸！人夫「養2寶」崩潰　1學期要噴16萬

蘇花下清水橋震斷後最新畫面曝　加速搶修5月底前開放大車通行

求職、轉職看過來！　臺北就業服務處媒合徵才提供978個工作機會

520主視覺抄襲國外藝術家作品？　藍委轟：公然嫖竊丟臉丟到國際

美廉社網羅全台79款名粽「42元起」！南北鹹甜、創意口味都有

王婉諭籲藍綠白黨主席「各退一步」　「換總召人選、釋放和解善意」

梅雨製造機來了　鄭明典曬一圖：西南季風入孟加拉灣

《誰是被害者2》北影首播！原班底＋國際卡司陣容曝光

獨／逢甲大學附近飯店1女陳屍房內！警消急封鎖現場

台灣文學作品首次！　「臺灣漫遊錄」日文版譯作獲日本翻譯大賞

鞭炮「咻」衝入！彰化織襪廠火警祖孫7人一度受困　閃燃畫面曝光

伊朗總統墜機亡！生前作風強硬、武力鎮壓抗議　發展核武被美制裁

喊話國人守護榮耀台灣　賴清德：讓台灣成為令人尊敬的偉大國家

生活熱門新聞

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

今起「全台下5天」入夜加大　雨最多時間曝

吃再多藥也沒用！專業醫提醒：「1行為」讓血糖飆高

員工只有他1個人！工作2hrs準時下班「手機滑到膩」　內行揭真相

小滿梅雨季來了！4生肖小心失眠多夢

12生肖一周運勢出爐！屬牛超順、屬羊財運飆升

今「小滿」6禁忌　3生肖旺爆、4時辰出生要發了

口罩令1265天全面解禁！6時機還要戴

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報　下到入夜

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

花壽司驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

更多熱門

相關新聞

生1孩！她想出國被念「有錢怎不生第2個」

生1孩！她想出國被念「有錢怎不生第2個」

「能重來一次，真的不結婚。」一名女網友發文表示，過去她努力讀書，就是想要長大後能賺錢買自己想要的東西，但結婚、生了小孩以後，若想出國、養寵物等，長輩就會覺得她太奢侈，「有錢怎不生小孩？不生二胎？」讓她很無奈。貼文曝光後，引發討論。

員工問「過期品丟掉OK嗎」惹怒老闆！網戰翻

員工問「過期品丟掉OK嗎」惹怒老闆！網戰翻

在高雄讀大學「生活費15K」夠嗎？網點1關鍵

在高雄讀大學「生活費15K」夠嗎？網點1關鍵

狗尿腐蝕惹禍！日本反光鏡斷掉砸傷男童

狗尿腐蝕惹禍！日本反光鏡斷掉砸傷男童

日本年薪排行「工程師排14名」網見薪資：台灣屌打

日本年薪排行「工程師排14名」網見薪資：台灣屌打

關鍵字：

壓力學費註冊費薪水收入支出生活費工作孩子小孩匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

具荷拉是「揭發勝利鄭俊英案」關鍵人！韓網淚道歉

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面