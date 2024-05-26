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沒錢讀高中！隔代教養少年痛訴「養不起就別生我」：討厭爸媽

▲▼男學生,男老師,教室,考試。（圖／CFP）

▲示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人認為懷孕了，就得把孩子生下來，卻可能衍生更多問題。就有一名少年發文訴苦，爸媽離異後，把他丟給阿公阿嬤撫養，如今他想讀理想學校，可老人家年紀大了，沒有能力幫忙負擔學費，自己又早已被父母斷聯，不禁控訴，「爸媽，你們兩個如果養不起我，當初就不應該生下我。」遭遇令眾人心疼。

少年在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，開頭就痛心直呼，「我要獻給我的 親生爸媽，孩子不能選擇爸媽，爸媽不能選擇孩子，但是爸媽，你們兩個如果養不起我，當初就不應該生下我。」

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他透露，爸爸再婚後沒有生孩子，但跟別的女生一起生活，他一年中看得到爸爸的時間，可能只有5天左右。媽媽再婚後則是和對方有了另一個孩子，「所以更不用想媽媽會來找我。」自己出生後，只有外婆、外公會想念他這個孫子。

原PO回想，小時候曾喊想念父母，因此打給爸爸表達想念之情，爸爸卻只回「有空就回去了」，稱有什麼需要就傳LINE，可當他傳了訊息，對方卻始終沒讀沒回；原PO也有打給媽媽，「媽媽給我視訊，跟我說她要照顧另一個孩子，跟我說她很忙」，有空會到阿公阿嬤家找他。

難過的是，爸媽嘴上這樣講，之後卻都杳無音訊，就這樣過了15、16年，少年早已習慣沒有父母的生活。而阿公阿嬤把他養大，所以他很愛兩位老人家，只是，如今準備上高中，會考後他申請了心目中的理想學校，但老人家年紀已大，沒有能力再負擔學費，低收入戶補助也不夠，一切令他直呼，「好討厭我的爸媽，真的很討厭。」

看到貼文後，網友們心疼不已，「加油，好好讀書，保持樂觀正向，老天爺一定會安排貴人相助，讓你完成學業」、「努力為自己的未來，我們不能選擇父母，但可以為自己努力。」有人則直嘆，「不是每個人都適合當爸爸媽媽，有些人真的個性非常傳統古板認為結婚就應該要生小孩這是什麼垃圾理論。」

還有熱心網友給出建議，「去申請學貸，好好完成你想走的路」、「我也是國中畢業就開始工作，你也可以去打工，半工讀完成學業。找一下社會福利有沒有可以幫你的資源。」、「高中的補助很多，除了學費，還有書本、參考書、制服等，都是可以補助的。」

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