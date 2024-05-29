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反2大外送合併！　工會「7大訴求」喊話公平會：拒絕收件

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」日前宣布以9億5千萬美元現金（約台幣308億）併購Delivery Hero旗下「foodpanda台灣外送事業」，消息一出引發熱議。今（29）日全國各外送相關產業、職業工會串聯成立「台灣外送產業權益促進聯盟」赴公平會抗議，並提出7大訴求喊話公平會應拒絕收件，退回此合併案。

▲▼全國各外送相關產業、職業工會串聯成立「台灣外送產業權益促進聯盟」前往公平會進行抗議。（圖／記者蕭筠攝）

▲針對2大外送平台合併案，全國各外送相關產業、職業工會串聯成立「台灣外送產業權益促進聯盟」前往公平會進行抗議。（圖／記者蕭筠攝，下同）

針對Uber Eats收購台灣foodpanda一事，全台外送員憂心忡忡，今（29）日由全國各外送相關產業、職業工會串聯成立「台灣外送產業權益促進聯盟」前往公平會進行抗議，並提出「7大訴求」要求應先以「外送產業專法」或相近法律先行讓外送產業法制化。

聯盟指出，2大平台合併後市佔率高達9成以上，恐造成市場壟斷情形，但公平會卻喊出90天內快速完成審查，讓外送員、店家十分憂心，認為草率限定日期恐過於快速難以深入審查，並呼籲公平會應退回此合併案，以避免外送員、店家和消費者的權益再遭到進一步剝削，並積極聆聽各方聲音、舉行公聽會等搜集各界意見。

▲▼全國各外送相關產業、職業工會串聯成立「台灣外送產業權益促進聯盟」前往公平會進行抗議。（圖／記者蕭筠攝）

▲外送工會提出7大訴求要求公平會退回此合併案。

外送工會分別針對外送員、店家、消費者提出7大訴求，其中，針對外送員部分有「停權要透明」，須建立透明公開的停權制度，以確保外送員工作權益不受侵害；「報酬有保障」，要求公開並明確報酬計算方式，且須設置下限保障外送員的收入穩定；「定型化契約」，要求與業者訂定定型化契約，避免資訊不對稱導致不公平對待；「全時段保險」，要求平台為外送員提供全時段第三人責任險（包含財損與超額）以及意外險，保障外送員在工作期間的安全。

店家部分提出「抽成有上限」，應設定合理的抽成上限，避免對店家收取過高的抽成，確保店家的利潤空間，維護餐飲業食安保障。至於消費者，則是提出有「地圖式點餐」要求提供地圖式點餐功能，提高消費者點餐的便利性和精確度，以及「真人客服」，要求設置真人客服服務解決相關問題，提高服務質量。

Uber日前聲明指出，Uber（NYSE：UBER）和Delivery Hero SE（FSE: DHER）已經簽署協議，由Uber以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業。此併購案尚須主管機關核准，以及滿足其他一般常有的成交條件，並且預計於2025上半年完成交易。

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