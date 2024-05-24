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「Uber Eats外送員小費加倍」只有1天！　加碼抽527張職棒賽門票

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats推外送員小費加倍奉還活動。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送員快看！外送平台「Uber Eats」宣布祭出「平台小費加倍奉還」活動，5月27日當天只要收到消費者的小費，就可以從平台再獲得相同小費，直接2倍翻，加碼還大手筆送出527張中華職棒明星對抗賽門票，就是要感謝辛苦的外送員。

為感謝外送夥伴自行上線接單，Uber Eats宣布祭出「平台小費加倍奉還」活動，5月27日當天只要是Uber Eats平台上的消費者及Uber Direct（優物流）商家合作夥伴提供給外送員的小費金額，將由Uber Eats加倍發放與該小費同等金額給外送員，如當天完成1筆訂單獲得100元小費，Uber Eats 將會再額外給予100元小費給外送員，當天最高小費獎勵上限為1500元，獎勵將於6月17日統一發送至外送合作夥伴的Uber錢包。

另，加碼還送出527張「2024中華職棒明星對抗賽」門票作為雙人套票抽獎活動，凡5月份於Uber Eats平台完成至少1趟外送行程之外送夥伴，即可獲得門票抽獎資格，可於7月20日或7月21日前往台北大巨蛋觀看精彩賽事；預計6月11日發送得獎通知至得獎外送員的夥伴端APP收件匣，未中獎恕不另行通知。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲全聯也跟進祭出加碼好康獎勵。

除外，全聯也跟進響應活動祭出加碼好康獎勵，只要外送員於5月27日當日透過Uber Eats完成「全聯福利中心」或「全聯小時達」的外送訂單，每筆訂單可額外獲得全聯資助新台幣10元獎勵；5月27日當天至全聯門市取貨時，只要出示取單編號，還可免費獲得「全聯阪急奶油手撕包（115g）」、「康乃馨加護抗菌潔膚巾（20片）」，每筆訂單限領1次，數量有限、送完為止。

同時再享抽獎資格，有機會獲得「煙波大飯店商品禮券（共5名）」、「養身按摩券（共10名）」、「家政清潔8hr（共10名）」等超值好禮；且完成「全聯福利中心」或「全聯小時達」訂單的外送員，還能可獲得品牌好禮抽獎資格，獎項有Uber Eats品牌帆布袋、腰包、餐碗、折疊椅等及多項全聯好禮，此活動資訊由全聯福利中心提供，詳細活動辦法依全聯福利中心活動頁公告為主。

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