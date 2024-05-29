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2大外送合併恐成巨獸！工會7大訴求陳情　公平會承諾：會審慎評估

▲▼全國各外送相關產業、職業工會串聯成立「台灣外送產業權益促進聯盟」前往公平會進行抗議。（圖／記者蕭筠攝）

▲全國各外送相關產業、職業工會串聯成立「台灣外送產業權益促進聯盟」前往公平會進行遞陳情書。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Uber Eats擬以308億台幣併購foodpanda台灣外送事業，2大平台合併後市占率高達9成以上，讓外送員、店家、消費者憂心台灣外送產業遭到壟斷。外送工會今（29）日一早到公平會陳情，喊話公平會「重視工會訴求」拒收合併案，否則不排除號召外送夥伴蛋洗公平會。公平會官員現身受理陳情書，允諾會審慎評估。

反2大外送平台合併，全國各外送相關產業、職業工會今（29）日串聯成立「台灣外送產業權益促進聯盟」前往公平會陳情，並針對外送員、店家、消費者3方提出「7大訴求」，包括「停權要透明」、「報酬有保障」、「定型化契約」、「全時段保險」、「抽成有上限」、「地圖式點餐」及「真人客服」，呼籲公平會應退回此合併案，以免3方權益再遭到進一步剝削。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，依照資策會調查台灣高達7成近1500萬人使用過外送服務，包括店家、外送員、消費者等皆為外送平台使用者，而目前2大平台市佔率高達九成，合併後已明確構成公交法定義之獨佔行為。

陳昱安表示，因此併購案影響的層面非常巨大，聯盟主張拒絕不當合併，壟斷產業，認為在平台業者尚未落實及其法制化前，公平會應立即退回申請案，並擴大邀集利害關係人召開密集的公聽會仔細討論，同步要求勞動部及相關部會等主管機關應儘速跟上制定相關法律予以規範。

▲▼全國各外送相關產業、職業工會串聯成立「台灣外送產業權益促進聯盟」前往公平會進行抗議。（圖／記者蕭筠攝）

▲全國外送產業工會顧問、前立法委員賴香伶呼籲制定外送專法。

全國外送產業工會顧問、前立法委員賴香伶則說，目前外送產業在台沒有專法規範，這時Uber Eats卻要收購foodpanda，「請問公平會是用什麼模式審議，用什麼法規確認？」她認為外送公會提出7大訴求合情合理，要求政府應盡快滿足新興產業的保障，其中，設立專法就是首要目標，若沒有專法公平會即貿然同意2大平台合併，「外送平台只會剩下一個巨獸就是Uber Eats。」

賴香伶也再次呼籲，公平會應把2大外送平台合併案退回審查，並於90天內進行專法、制定公聽會，讓平台業者有法可循，也能尊重台灣產業民主，及廣大的消費者、商家與外送員權益。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉也說，在訴求尚未獲得2大外送平台的正式承諾和法制化落實前，合併案將對市場競爭、服務質量和各方權益帶來不可預估的負面影響，故強烈建議公平交易委員會慎重考慮退回合併案，督促相關平台首先解決這些核心問題，確保市場的公平性和健康發展。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎同步呼籲公平會要重視工會訴求，「不要蠻幹，要走正道！」否則不排除號召 外送員蛋洗公平會。

一名店家代表陳老闆現身說法，坦言現在餐飲業很難做，光是食材成本就佔了近3.5至4成，再扣掉固定支出水電、雜項等加一加都已經接近快7成成本，若再配合外送平台，除月費外，每個月要抽35至38%抽成，加上很多不平等條約例如取消訂單只補償店家40%、拒一單扣15元，「對店家來講是非常大的傷害，很多店家其實根本沒什麼賺錢，甚至還會虧錢。」

陳老闆表示，主要擔心2大平台合併後高達9成市佔率，若是要再提高抽成，「店家權益誰來保護？」希望公平會可以於附加條款內規定抽成上限，讓小店家可以存活。

▲▼全國各外送相關產業、職業工會串聯成立「台灣外送產業權益促進聯盟」前往公平會進行抗議。（圖／記者蕭筠攝）

▲公平會現身接下外送工會陳情書。

對此，公平會服務業競爭處副處長陳俊廷出面接下外送工會陳情書，表示會將陳情書攜回讓委員進行會議審議時結合案件作為參考依據，也強調知道此結合案對市場集中度恐造成顯著影響，「本會會非常慎重考慮。」他指出，公平交易法對於結合案要看整體競爭利益及限制競爭不利益的影響做評估，「我們有關注到結合案將會影響到外送員朋友、店家，還有消費者相關權益，所以本會一定會非常地審慎來做評估。」

陳俊廷也透露，目前2大外送平台結合尚未正式被公平會受理，主要是資料尚未備齊，「依據規定結合案正式受理後必須在30天內做出決定，如果有必要還可以延長60天，最長90個工作天會做出正式決定。」他也承諾，決定前會聽取相關受影響之店家、外送員及消費者的意見，舉辦座談會並於網路上收集各方意見，最後綜合市場競爭影響做最後決定。

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