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全聯小時達「小費加倍奉還」！快閃滿額8折、明星生鮮雜貨6折起

▲▼全聯小時達推出「527吾愛騎士感恩日」，今年單單送出10元小費。（圖／全聯提供）

▲全聯小時達推出「527吾愛騎士感恩日」，今年單單送出10元小費。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯小時達連續3年推出「527吾愛騎士感恩日」，每年5/27都對外送騎士表達感謝，今年推出「小費加碼」，只要騎士在5/27當天成功配送全聯小時達任一訂單，每單全聯都加碼10元小費。此外Uber Eats還有「平台小費加倍奉還」，消費者或商家當天給外送夥伴的小費金額，Uber Eats都會再發放同等金額的小費；即日起至5/27期間，小時達下單滿1200元就享8折，6/27前還有超過50項明星生鮮雜貨6折起！

全聯從2022年起將5/27打造成專屬對騎士表達感謝的日子，不僅讓外送夥伴們獲得實質獎勵，消費者也能享優惠，5/27當天凡購買小時達全站商品，單筆滿527元，就贈527福利點，邀消費者一同響應「你下單，全聯幫你給小費」活動。5/27前還能上「PXGo！全聯線上購」FB粉絲專頁指定活動貼文下留言想對騎士說的話，有機會抽中小時達527元折扣券（共10份）。

根據「全聯小時達」最新數據顯示，萬名騎士中有一半以上近2年才加入，而當初在疫情期間投身外送的騎士，也有近4成持續在線工作，顯示外送服務已成為一項持續成長的新興產業。為了更加了解騎士夥伴，全聯小時達也藉由一年一度「吾愛騎士感恩日」，量身打造專屬問卷，藉此了解騎士的心聲。

▲▼全聯小時達藉由一年一度「吾愛騎士感恩日」，量身打造專屬問卷，藉此了解騎士的心聲，分析9392位外送員。（圖／全聯提供）

▲全聯小時達分析，外送員近8成為男性。（圖／全聯提供）

此次共分析9392位外送員，近8成為男性，年齡層以35~54歲為主。整體來看，超過5成外送合作夥伴每日工時為6小時以下，並有超過半數是以兼職方式來增加額外收入。其中外送工作最大誘因為「工作彈性大、自由度較高(36.2%)」；而在外送服務過程中，合作夥伴最在意的三大關鍵為「行程費用是否符合期待」、「生活彈性自由」、「制度清楚與公平」。

▲▼全聯小時達藉由一年一度「吾愛騎士感恩日」，量身打造專屬問卷，藉此了解騎士的心聲，分析9392位外送員。（圖／全聯提供）

▲▼外送工作最大誘因、外送員最在意的項目。（圖／全聯提供）

▲▼全聯小時達藉由一年一度「吾愛騎士感恩日」，量身打造專屬問卷，藉此了解騎士的心聲，分析9392位外送員。（圖／全聯提供）

有超過3成外送夥伴表示，最喜歡藉由外送服務取得額外收入，至於外送服務最不喜歡遇到的事情則是「消費者不好溝通（21.9%）」佔第一，其次是「可能發生的傷害/災害（20%）」。

▼外送員最困擾的事。（圖／全聯提供）

▲▼全聯小時達藉由一年一度「吾愛騎士感恩日」，量身打造專屬問卷，藉此了解騎士的心聲，分析9392位外送員。（圖／全聯提供）

對於全聯門市的表現，騎士們也給予許多回饋，有42.1%的外送夥伴表示肯定，但仍有近18.6%的夥伴希望能再提升揀貨、出貨速度。對此，小時達持續積極優化揀貨和運送流程，特別是針對生鮮商品，為消費者做好品質把關，目前平均每單揀貨速度約10分鐘，未來將持續優化系統派單等流程，縮短騎士到店等待的時間。

2024的「527吾愛騎士感恩日」，全聯除了大方送出「每單10元小費」，也同樣準備「到店禮」慰勞騎士，5/27當天時達外送夥伴不限所屬車隊，到門市取貨時，只要出示取單編號，即可免費獲得「全聯阪急奶油手撕包」、「康乃馨加護抗菌潔膚巾(20片)」，每筆訂單限領一次，數量有限，贈完為止，同時再享抽獎資格，幸運騎士有機會將「煙波大飯店商品禮券(5名)」、「養身按摩券(10名)」、「家政清潔8hr(10名)」等好禮帶回家。

▲▼全聯小時達推出「527吾愛騎士感恩日」，今年單單送出10元小費。（圖／全聯提供）

▲全聯小時達推出「527吾愛騎士感恩日」，今年除了單單送出10元小費，還有暖心到店禮，並有抽獎資格。（圖／全聯提供）

●Uber Eats加碼感謝外送夥伴

Uber Eats也額外祭出雙重活動，號召消費者一起感謝外送夥伴！5/27推出「平台小費加倍奉還」，只要是Uber Eats 平台上的消費者，或是Uber Direct (優物流）商家合作夥伴，在5/27當天給外送夥伴小費，Uber Eats將發放與該小費同等金額，給完成該筆訂單的外送夥伴。活動期間內所有Uber Eats 外送行程（不限定任何商家之訂單）都適用，每位外送夥伴在5/27當天，有機會獲得最高小費獎勵上限為1500元。

Uber Eats 也提供527張「2024中職明星對抗賽」門票，凡於5月期間在Uber Eats平台完成至少一趟外送行程的夥伴，即可獲得門票抽獎資格，讓外送合作夥伴有機會邀請親朋好友於7/20或7/21親臨台北大巨蛋，零距離感受精彩賽事。

▲▼全聯小時達推出「527吾愛騎士感恩日」，今年單單送出10元小費。（圖／全聯提供）

▲Uber Eats推出「平台小費加倍奉還」。（圖／全聯提供）

不只是感謝騎士，更同步回饋消費者。即日起至5/27期間，消費者只要上小時達單筆消費滿1200元，輸入「CHEER800」就享8折優惠，最高可折300元。5/25、5/26六、日再用PX Pay或全支付囤貨，滿千再贈800限時福利點，雙重活動機制加碼福利點大放送，最高達26%回饋。

若上Uber Eats點全聯小時達，即日起至6/27生鮮雜貨年中慶，當季蔬果、冰品零食、端午食材、換季消暑用品等，超過50品明星商品通通6折起。另外，指定pandapro用戶於5/25～5/27上 foodpanda買全聯，消費滿899元輸入優惠碼「五告慧買福利」即享88折優惠，最高折抵150元，囤貨就趁這波！

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全聯小時達外送員Uber Eats

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