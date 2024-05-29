被邱議瑩打耳光　羅智強要告：讓她為暴力付出代價

▲立法院表決國會改革法案，邱議瑩和羅智強起衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院28日再戰「國會改革」法案，在藍白合作下，最終相關的《立法院職權行使法》成功三讀。而在院會過程中，民進黨立委邱議瑩因上前打了正在直播的國民黨立委羅智強一巴掌，一度引發衝突。羅智強29日表示，他已經請律師對邱議瑩提起訴訟，要她為她的暴力付出法律的代價。

羅智強說，為了讓陽光照進政府，他在立法院睡了四個晚上，徹夜排隊，結果，5/17民進黨在議場開門前十分鐘插隊，打警察、打議事人員，一路打進立法院，令人生氣，但他沒有打民進黨耳光。

羅智強提到，民進黨團總召柯建銘提的國會改革要關人民7年、國眾版不允許關人民。民進黨卻造謠國民黨要關人民，令人生氣，但他也沒有打民進黨耳光。

羅智強表示，民進黨奮鬥30年的國會聽證調查，前立委林濁水用良心呼喊民進黨不要自己反自己，看到民進黨的徒子徒孫，背叛過去民進黨理念，令人生氣，但他還是沒有打民進黨耳光。

羅智強說，藐視國會罪，英法最高判刑二年、日本最高判十年，台灣判一年。然後民進黨說台灣的民主已死？令人生氣，但他依舊沒有打民進黨耳光，可是，邱議瑩卻衝上來打他耳光，他很生氣，但他沒有回打邱議瑩，因為他知道，民進黨為什麼這麼害怕這一部民進黨已經支持30年的國會陽光法案。

羅智強認為，民進黨不希望臭雞蛋的真相、快篩小吃店的真相、高端疫苗的真相、光電弊案的真相攤在陽光下，他不會去打民進黨的耳光，因為從今天開始他們會努力的去查民進黨的弊案，每道打在民進黨臉上的陽光，都是人民，憤怒的巴掌。

立法院28日院會除了處李國會改革相關法案，再生醫療法也再次叩關準備三讀，但卻被排開，上午藍綠早已為此爆發口角，主推的邱議瑩聽到羅智強直播控綠委對「再生醫療法」政治操作，痛批「你是沒被人打過？」用扇子拍羅智強的臉。

邱議瑩受訪時則表示，本來17日就可以通過再生醫療法，國民黨不斷阻擋，早上不斷嘲諷，剛剛羅智強又再來一次嘲笑、輕蔑、侮辱，自己沒辦法忍耐。