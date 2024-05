飛機在停機坪「遭強風吹走」！直接扯開空橋　恐怖畫面曝

▲美國航空的飛機直接被強風吹走,空橋當場扯開。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

美國德州28日遭遇猛烈雷雨襲擊,而在達拉斯沃斯堡國際機場則有一架美國航空客機停靠在停機坪時,直接遭強風吹走,從照片中可以看到,飛機機頭當場歪了一邊,空橋更是硬生被扯開。當天達拉斯沃斯堡國際機場颳起時速80英里(約128.7公里)強風,造成超過700個航班取消。

根據《紐約郵報》報導,一段令人震撼的影片指出,這架重達41噸的美國航空737-800客機28日停靠在停機坪時,當場被強風吹走,而機頭也因此歪斜,原本連接著空橋的機艙門當場被扯開。

American Airlines plane pushed from gate by 80 mph gusts at Dallas Fort Worth Airport, wild video shows https://t.co/tXas7nc4SY pic.twitter.com/sfIV8Wtvoe