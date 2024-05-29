飛機在停機坪「遭強風吹走」！直接扯開空橋　恐怖畫面曝

▲美國航空的飛機直接被強風吹走，空橋當場扯開。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國德州28日遭遇猛烈雷雨襲擊，而在達拉斯沃斯堡國際機場則有一架美國航空客機停靠在停機坪時，直接遭強風吹走，從照片中可以看到，飛機機頭當場歪了一邊，空橋更是硬生被扯開。當天達拉斯沃斯堡國際機場颳起時速80英里（約128.7公里）強風，造成超過700個航班取消。

根據《紐約郵報》報導，一段令人震撼的影片指出，這架重達41噸的美國航空737-800客機28日停靠在停機坪時，當場被強風吹走，而機頭也因此歪斜，原本連接著空橋的機艙門當場被扯開。

American Airlines plane pushed from gate by 80 mph gusts at Dallas Fort Worth Airport, wild video shows https://t.co/tXas7nc4SY pic.twitter.com/sfIV8Wtvoe — New York Post (@nypost) May 28, 2024

美國航空表示，這架飛機只是受強風影響的其中一架飛機，這場強風28日共導致達拉斯沃斯堡國際機場超過700個航班停飛與取消。

不僅如此，強風還摧毀了機場附近的一座大型商業倉庫，導致屋頂坍塌。

幸運的是，當時該架飛機上並沒有人，維修人員目前仍在進行全面性的檢查，並強調會進行必要的維修。

美國航空發言人指出，28日上午德州及其周邊地區的嚴重風暴導致超過90%從達拉斯沃斯堡國際機場出發的航班延誤或取消。

德州北部也出現大規模停電。根據PowerOutage.us的數據，光是達拉斯縣就有超過30萬戶停電，停電情況還蔓延至德州東部的農村地區。據悉，強風直到28日晚上都不會減弱。