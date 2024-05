蒼蠅飛進「女主播嘴巴」！她播報中秒吞下　超專業畫面曝

▲凡妮莎當場就把口中異物吞下,絲毫沒有影響播報。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

美國一名女主播在播報新聞時,意外出現一隻蒼蠅飛進她的口中,然而為了不影響播報,她當場就直接將蒼蠅吞下,絲毫未動搖地繼續報導新聞。她的專業行為隨即被電視機前的觀眾發現,並積極讚揚她的優秀表現。

根據《紐約郵報》報導,美國《波士頓25》的晨間主播凡妮莎(Vanessa Welch)日前在播報新聞時,突然有一隻蒼蠅出現在畫面中,隨後則是飛進她的口中。然而「意外」發生後,凡妮莎非但沒有嚇得花容失色,反而是鎮定地吞下了口中的蒼蠅,同時順利完成報導。

這一幕讓電視機前的觀眾震驚不已,對於凡妮莎在工作時能夠抱持高度的專注力與專業精神,深感佩服。

網友寫道,「這才是真正的專業素養」、「她真的應該加薪,連眼睛都沒眨一下」、「她竟然完全沒有受影響,專業素養達到頂峰」等。

該段影片也立刻被觀眾翻拍上傳至Instagram,而截至目前為止已經獲得至少25萬人按讚。

On Boston25, the news anchor demonstrated true journalistic professionalism: she swallowed a fly and continued to broadcast asnothing had happened. pic.twitter.com/v9Chc1R8QI