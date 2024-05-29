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蒼蠅飛進「女主播嘴巴」！她播報中秒吞下　超專業畫面曝

▲▼女主播「蒼蠅飛進嘴巴」！下秒直接吞下。（圖／翻攝自X）

▲凡妮莎當場就把口中異物吞下，絲毫沒有影響播報。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國一名女主播在播報新聞時，意外出現一隻蒼蠅飛進她的口中，然而為了不影響播報，她當場就直接將蒼蠅吞下，絲毫未動搖地繼續報導新聞。她的專業行為隨即被電視機前的觀眾發現，並積極讚揚她的優秀表現。

根據《紐約郵報》報導，美國《波士頓25》的晨間主播凡妮莎（Vanessa Welch）日前在播報新聞時，突然有一隻蒼蠅出現在畫面中，隨後則是飛進她的口中。然而「意外」發生後，凡妮莎非但沒有嚇得花容失色，反而是鎮定地吞下了口中的蒼蠅，同時順利完成報導。

這一幕讓電視機前的觀眾震驚不已，對於凡妮莎在工作時能夠抱持高度的專注力與專業精神，深感佩服。

網友寫道，「這才是真正的專業素養」、「她真的應該加薪，連眼睛都沒眨一下」、「她竟然完全沒有受影響，專業素養達到頂峰」等。

該段影片也立刻被觀眾翻拍上傳至Instagram，而截至目前為止已經獲得至少25萬人按讚。

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