立法院職權行使法等修正案三讀　卓榮泰：研議依憲法提出覆議

▲立法院三讀通過《刑法》藐視國會罪條文修正案，民進黨立委高喊「釋憲挺人民」。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院28日三讀通過《立法院職權行使法》修正案、《刑法》修正案，民進黨團表態將聲請釋憲，行政院卓榮泰院長表示尊重，並再度重申，行政院忠誠守護憲法。卓說，此次修法過程中，人民對於立法院未能依照法定程序審查法案提出諸多質疑，且許多條文內容也有侵害人權、違反權力分立等，「行政院將會在收到立法院三讀通過之條文後，研議依憲法增修條文所定之程序移請立法院覆議」。

卓榮泰指出，作為憲法最高行政機關首長，他一定會堅定守護行政團隊的尊嚴；然而此次相關法律修正針對「藐視國會」一事並無明確定義，導致行政團隊將來在立法院說明政策時動輒得咎、無所適從，甚至無法完整澄清與政策相關的虛假資訊。

此外，卓榮泰也表示，法律修正後有關人事同意權的規定，也可能導致憲政機關或其他法定機關之職權的行使，產生困境。至於有關總統國情報告的修正條文，抑或涉及國會調查權的規定等，不僅存在權力分立的爭議，甚至也有過度干預行政權、侵害人民權利的疑慮。這些種種因素，都是行政院認為此次相關修正法案窒礙難行之所在。

卓榮泰強調，民主政治的可貴之處，是經由討論與溝通的過程來建立共識。行政院研議提出覆議的目的，絕不是要升高兩院之間的對立與衝突，而是希望透過憲政運作的過程，能夠讓立法院再一次審視法案的內容，透過民主的對話，回應公民社會與各界的訴求，找出符合憲法與國家利益的最大共識。如此才能穩固民主的根基，政策與法案的品質才能更加提升。

卓榮泰並表示，透過憲政制度的設計來解決憲政體制面臨的危機，是行政院自始至終的態度和立場。雖然在目前國會生態下，行政院所提之覆議很有可能遭到立法院否決，但是行政院責無旁貸，仍會依憲法增修條文規定之程序，將本次修正案移請立法院覆議，以忠實捍衛憲政程序。

根據《中華民國憲法增修條文》第3條，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院「10日內」，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達「15日內」作成決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員「二分之一以上」決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。