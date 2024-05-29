新法增列國會調查權　媒體人憂：迫使企業「公開」營業機密

▲立法院會三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，引發正反意見交鋒。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會昨（28日）三讀通過《立法院職權行使法》修正案，增列調查權、藐視國會罪等規定。資深媒體人陳凝觀指出，未來立法院若要求台積電提供營業機密，立法委員「轉手」交給中國，台灣人民以及台積電的股東是否可以接受？且台積電若不交出營業機密，緊接著就得面臨藐視國會罪等相關刑責與罰款，且得連續開罰。

陳凝觀指出，台灣如果像美國一樣，民主黨、共和黨都以捍衛國家至上的愛國主義，合力對抗中國，那麼調查權等法案通過勉強可以接受，但台灣明明就有一群人是中國的代理人，如果他們來幫中國問台積電的營業機密，如3奈米製程可不可以公開給中國複製，大家可以接受嗎？

陳凝觀說，中國目前的成熟製程無法與台積電的先進製程相比，且先進製程需要非常多的專利以及技術，這些營業機密是否可以被立法委員轉手交給中國？她認為，新法通過後是做得到的，不過，台積電沒有倒，台灣才有矽盾，台積電才會在中國軍演的時候，還能創下歷史新高，若是台積電像台塑一樣被中國的產能打倒，台積電的股價恐怕不會這麼高了。

值得注意的是，不只陳凝觀提出企業界擔憂營業秘密的觀點，歐洲商會在4月所發布的「台灣政治評論」專欄文章中，就有提到在台營運的跨國公司應該密切追蹤國會這幾項修法，若「藐視國會」入罪，公司管理層則須理解，不與立法院合作調查的風險，不管立意多良善，這些行為都可能觸怒立委。

另外，也有不願具名的外商公司主管表達對修法的擔憂，除了擔心被「秋後算帳」不敢發聲外，也認為此次修法對於企業恐會造成嚴重的影響，例如董事會紀錄、營業機密、關鍵技術等機敏資料，都可能被迫要提供給立法院調查。

針對外界質疑，調查聽證權通過後，立院可以要求台積電交出營業機密，國民黨立委陳菁徽曾說明，調查委員會有「保密義務」，外交國防等秘密一概以秘密行之，其實現在立法院開會就是這樣進行的，只是聽證會比照而已。國民有誠實作證之義務，立委有合法調閱保密之責任。「受法律明定保護之個人隱私或其他秘密事項」可以拒絕證言、表達意見，這種重大的營業秘密，當然可以拒絕。

而民眾黨團副總召黃珊珊也曾在公開記者會上強調，若涉及國防、外交或其他法令應秘密的事項，會依法以秘密會議行之，若個人隱私、生命、財產與其他自由有遭受威脅之餘時，也可以不公開，參與秘密會議的立委都有保密義務，若查閱人員洩密，都需依洩密罪移送法辦，「外界質疑台積電的know-how恐被洩露是不可能的。」