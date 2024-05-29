　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新法增列國會調查權　媒體人憂：迫使企業「公開」營業機密

▲立法院長韓國瑜三讀通過《刑法》藐視國會罪條文修正案。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院會三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，引發正反意見交鋒。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會昨（28日）三讀通過《立法院職權行使法》修正案，增列調查權、藐視國會罪等規定。資深媒體人陳凝觀指出，未來立法院若要求台積電提供營業機密，立法委員「轉手」交給中國，台灣人民以及台積電的股東是否可以接受？且台積電若不交出營業機密，緊接著就得面臨藐視國會罪等相關刑責與罰款，且得連續開罰。

陳凝觀指出，台灣如果像美國一樣，民主黨、共和黨都以捍衛國家至上的愛國主義，合力對抗中國，那麼調查權等法案通過勉強可以接受，但台灣明明就有一群人是中國的代理人，如果他們來幫中國問台積電的營業機密，如3奈米製程可不可以公開給中國複製，大家可以接受嗎？

陳凝觀說，中國目前的成熟製程無法與台積電的先進製程相比，且先進製程需要非常多的專利以及技術，這些營業機密是否可以被立法委員轉手交給中國？她認為，新法通過後是做得到的，不過，台積電沒有倒，台灣才有矽盾，台積電才會在中國軍演的時候，還能創下歷史新高，若是台積電像台塑一樣被中國的產能打倒，台積電的股價恐怕不會這麼高了。

值得注意的是，不只陳凝觀提出企業界擔憂營業秘密的觀點，歐洲商會在4月所發布的「台灣政治評論」專欄文章中，就有提到在台營運的跨國公司應該密切追蹤國會這幾項修法，若「藐視國會」入罪，公司管理層則須理解，不與立法院合作調查的風險，不管立意多良善，這些行為都可能觸怒立委。

另外，也有不願具名的外商公司主管表達對修法的擔憂，除了擔心被「秋後算帳」不敢發聲外，也認為此次修法對於企業恐會造成嚴重的影響，例如董事會紀錄、營業機密、關鍵技術等機敏資料，都可能被迫要提供給立法院調查。

針對外界質疑，調查聽證權通過後，立院可以要求台積電交出營業機密，國民黨立委陳菁徽曾說明，調查委員會有「保密義務」，外交國防等秘密一概以秘密行之，其實現在立法院開會就是這樣進行的，只是聽證會比照而已。國民有誠實作證之義務，立委有合法調閱保密之責任。「受法律明定保護之個人隱私或其他秘密事項」可以拒絕證言、表達意見，這種重大的營業秘密，當然可以拒絕。

而民眾黨團副總召黃珊珊也曾在公開記者會上強調，若涉及國防、外交或其他法令應秘密的事項，會依法以秘密會議行之，若個人隱私、生命、財產與其他自由有遭受威脅之餘時，也可以不公開，參與秘密會議的立委都有保密義務，若查閱人員洩密，都需依洩密罪移送法辦，「外界質疑台積電的know-how恐被洩露是不可能的。」

ET快訊
劍湖山摩天輪50個纜箱消失　十年才見一次
快更新！LINE來電不能接有救了　三大BUG修復
30多歲男與家人斷聯！　竟已遭雇主棄屍
追拒檢車！警開3槍「擊斃乘客」　二審仍無罪
王義川自爆監控人民！　國民黨告發違反《通保法》
中1億元大樂透！　彩券行：應是台灣人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／才嗆國會改革要覆議　卓榮泰急赴立院見國民黨團

傅崐萁嗆設「在野特偵組」白不買單　綠酸快寫法條：印百萬份給國人看

手機信令分析青鳥？　民進黨今再澄清：綜合分析無涉個資

徐巧芯改口「非故意」踹倒陳亭妃　陳公布影片：等她出庭又會換說法

反對傅崐萁「在野黨特偵組」　柯文哲重申立場：司法應當有一致性

新法增列國會調查權　媒體人憂：迫使企業「公開」營業機密

上午通知下午想見面！卓榮泰欲拜會民眾黨團　「時間太臨時」今見不到

王義川稱「耶誕城也用手機監看」　陳玉珍拿新北數據回應打臉

綠委勸民眾黨別只跟手機溝通　「人帥帥的又有法學知識卻做不好事」

籲王義川公布524、519人流分析報告全文　黃揚明：做到我就發100片雞排

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

騎士突遇學生跨越車道急煞　後車撞一團傳巨響零件噴飛

LIVE／才嗆國會改革要覆議　卓榮泰急赴立院見國民黨團

傅崐萁嗆設「在野特偵組」白不買單　綠酸快寫法條：印百萬份給國人看

手機信令分析青鳥？　民進黨今再澄清：綜合分析無涉個資

徐巧芯改口「非故意」踹倒陳亭妃　陳公布影片：等她出庭又會換說法

反對傅崐萁「在野黨特偵組」　柯文哲重申立場：司法應當有一致性

新法增列國會調查權　媒體人憂：迫使企業「公開」營業機密

上午通知下午想見面！卓榮泰欲拜會民眾黨團　「時間太臨時」今見不到

王義川稱「耶誕城也用手機監看」　陳玉珍拿新北數據回應打臉

綠委勸民眾黨別只跟手機溝通　「人帥帥的又有法學知識卻做不好事」

籲王義川公布524、519人流分析報告全文　黃揚明：做到我就發100片雞排

LIVE／才嗆國會改革要覆議　卓榮泰急赴立院見國民黨團

傅崐萁嗆設「在野特偵組」白不買單　綠酸快寫法條：印百萬份給國人看

帝舵限量錶「雙星」象徵至高榮譽　藍面盤呼應國際米蘭足球隊服

手機信令分析青鳥？　民進黨今再澄清：綜合分析無涉個資

劍湖山世界驚見「國王的摩天輪」　10年1次大保養...罕見畫面曝

張善政滿意度「6金5銀」六都第二　藍營議員曝關鍵

中國總理李強「竄訪」首爾　北韓發表聲明宣洩不滿：嚴重干涉內政

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

天黑失足摔落4米深海堤　海巡消防聯手...吊掛搶救採蚵阿伯

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」　三大BUG修復

帥！朋友領獎蟑螂爬上衣領　他徒手抓丟掉：其實我也怕

政治熱門新聞

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

黃國昌深夜發文道歉：未能爭取更多認同

「非常大的政治醜聞！」　媒體人轟：若屬實「總統下台都不為過」

青鳥行動是太陽花2.0？大學師曝2者最大差別

卓榮泰週五施政報告　韓國瑜化身風紀股長：立委禁穿牛仔褲球鞋

傅崐萁批《刑法100條》害他被關！　綠委轟「騙子」

國會改革法案三讀！民團不滿丟大氣球進立院：請卓榮泰提覆議

陳雪生怪叫「歐嗚歐嗚」　下午睡死忘記表決

傅崐萁自稱五星縣長救台灣　場外7萬人狂嗆

快訊／傅崐萁跳腳嗆綠委「人渣」　韓國瑜制止：尊重發言委員！

7萬公民力量沒白費　青鳥行動預告「周旋到底」

傅崐萁開轟刑法100條　網挖黃國昌舊文

連2屆被判當選無效！彰化議員丟寶座

立法院職權行使法等修正案三讀　卓榮泰研議提覆議

更多熱門

相關新聞

柯文哲反對傅崐萁在野黨特偵組

柯文哲反對傅崐萁在野黨特偵組

立法院28日三讀通過《立法院職權行使法》與《刑法》部分條文條正案，國民黨團總召傅崐萁表示，未來藍白將成立「在野黨特偵組」查弊案，務必讓陽光照進台灣；但2024大選時就表態反對成立特偵組的民眾黨主席柯文哲，29日重申「民眾黨反對特偵組」，司法應當有一致性。

卓揆欲拜會民眾黨團　太臨時今見不到

卓揆欲拜會民眾黨團　太臨時今見不到

學者憂「國會調查權」干涉司法　致關說合法化

學者憂「國會調查權」干涉司法　致關說合法化

手機定位分析抗議群眾？　警政署長強調：絕對沒有、絕對沒有

手機定位分析抗議群眾？　警政署長強調：絕對沒有、絕對沒有

藍白國會改革案三讀「政院將提覆議」　黨團曝流程：加緊腳步寫釋憲文

藍白國會改革案三讀「政院將提覆議」　黨團曝流程：加緊腳步寫釋憲文

關鍵字：

立法院修法營業機密台積電陳凝觀

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

快訊／六月發聲回應婚變李易！

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

昆凌2歲小女兒「做家事」！

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

黃國昌深夜發文道歉：未能爭取更多認同

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面